Elanur Cantimur, Yayhya Elkarti und Sezen Güngör (von links) sind auf der Grundschule am Halmerweg und zeigten einen Rap über das multikulturelle Leben in ihrem Stadtteil Gröpelingen. (Christina Kuhaupt)

Die Stiftung „Gib Bildung eine Chance“ hat am Montag vier ausgewählte Schulprojekte aus dem vergangenen Jahr ausgezeichnet. Bildungssenatorin Claudia Bogedan, Stiftungsvorstand Lothar Franke und Altbürgermeister Henning Scherf überreichten im Schütting den Preis „Bremer Schulprojekt 2017“. Er wird jährlich von der Stiftung ausgelobt und ist mit 3000 Euro dotiert.

Ausgezeichnet wurden nun zum achten Mal Projekte, die für Bildung begeistern und die Kreativität und Individualität der Schüler fördern. „Denn solche Innovationen bedürfen neben engagierten Schülern und Lehrern auch einer engagierten Zivilgesellschaft“, sagte Bogedan.

Über zwei Siegerpreise, die mit je 1500 Euro dotiert sind, durften sich die Schüler der Freien Evangelischen Bekenntnisschule sowie die Schule am Halmerweg in Gröpelingen freuen. Die Oberstufenschüler der Bekenntnisschule haben die Möglichkeit, im Rahmen des Sportleistungskurses die C-Lizenz als Übungsleiter zu erwerben. „Damit kann man junge Menschen für den Beruf des Sportlehrers begeistern“, sagte André Imlau, Sportlehrer an der Schule. Vielleicht könne man so das Problem der Sportlehrermangels lösen.

Auch 2019 werden wieder Projekte ausgezeichnet

An der Schule Halmerweg hat in Zusammenarbeit mit einer Theaterpädagogin der dritte Jahrgang vier Theaterstücke erarbeitet, die auch auf dem Gröpelinger Erzählfestival „Feuerspuren“ aufgeführt wurden. Bei der Preisverleihung gab die Theatergruppe eine Kostprobe mit einem Rap über das multikulturelle Leben in dem Stadtteil.

„Ihr habt es geschafft, dass ab heute noch mehr Herzen für Gröpelingen schlagen“, lobte Franke die Vorführung. Zwei zusätzliche Anerkennungspreise dotiert mit jeweils 500 Euro gingen an die Schule Schönebeck und die Schule Am Lehrer Markt in Bremerhaven. Die Schule Schönebeck hat eine kleine Poststation eingerichtet, um die Kommunikation zwischen den Schülern zu fördern.

Und die Schule Am Leher Markt wurde für ihre Zooschule ausgezeichnet, in der Kinder im Förderunterricht ihre Schwächen aufarbeiten und Lernstrategien zur Bewältigung entwickeln. Durch gute Spendeneinnahmen hat die Stiftung nach eigenen Angaben ein Budget von 40.000 Euro zur Verfügung und kann damit auch 2019 wieder Schulprojekte auszeichnen und finanziell unterstützen.