„Ich bin ständig hier, dies ist mein zweiter Wohnsitz“, sagt eine Besucherin des Frauenraums Eigenart, dem Rückzugsraum für Frauen mit Psychiatrie-Erfahrung oder seelischen Nöten. „Es ist für mich sehr, sehr förderlich und hat schon einige Klinikaufenthalte verhindert“, betont die Besucherin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Sie blickt sich in den neuen Räumlichkeiten um, die von den Frauen seit Mai dieses Jahres in der Dölvesstraße 8 genutzt werden können. “Ich genieße es, dass wir hier einen Luxusraum haben, den wir auch selber kreativ gestalten können.“

Rund 200 Quadratmeter stehen dem Frauenraum Eigenart nach dem Umzug aus der Feldstraße im Fesenfeld in die Dölvesstraße in Hastedt zur Verfügung. Dazu kommt eine ebenso große Dachterrasse, die sich den Räumen in der dritten Etage eines Gewerbekomplexes anschließt. „Das ist doppelt so viel Fläche wie vorher“, sagt Heike Dietzmann vom Verein für Innere Mission, der gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Gesellschaft für Ambulante Psychiatrische Dienste und der Initiative zur sozialen Rehabilitation die Trägerschaft innehat.

Das Angebot der ambulanten Tagesstätte für Frauen wurde 2015 ins Leben gerufen, zunächst mit Mitteln der Aktion Mensch. Nach drei Jahren sei die Gesundheitsbehörde finanziell eingesprungen, so Dietzmann. Nun finanziert die Sozialbehörde laut Sprecher David Lukaßen den Frauenraum Eigenart mit 120 000 Euro jährlich. „Wir wollen mit dem Angebot Frauen ansprechen, die vorher einsam zu Hause gesessen haben“, sagt Dietzmann. Der Bedarf sei groß gewesen, ergänzt Psychiatrie-Fachkraft Birgit Lenz, die gemeinsam mit drei Sozialpädagoginnen Ansprechpartnerin für die Frauen ist.

„Bevor Eigenart gegründet wurde, haben wir eine Umfrage gemacht. Fast 100 Frauen haben erklärt, sie würden sofort kommen. Es gibt einen Riesenbedarf.“ Die Räume in der Feldstraße seien viel zu eng gewesen, sagt Lenz. „Unter den Besucherinnen sind auch hochsensible Frauen, für die war es fast nicht zu ertragen.“

Die Besucherinnen haben die Tagesstätte mitgestaltet. Die 200 Quadratmeter große Fläche hatte zunächst keine Trennwände. Die Frauen konnten mitentscheiden, wie die einzelnen Räume angeordnet und genutzt werden sollen. Eine Besucherin mit Architektur-Kenntnissen sei begeistert dabei gewesen und habe im Vorfeld ein Modell für den neuen Frauenraum gebaut.

Allen Beteiligten sei vor allem ein großzügiger Eingangsbereich wichtig gewesen. „Die Anordnung in der Feldstraße hat viele überfordert, weil man gleich im Hauptraum war. Für manche war dies eine Hürde, viele sind einfach weggeblieben. Hier kann man reinkommen und langsam auftauen„, berichtet eine Besucherin. Auch die Küche mit Edelstahl-Geräten sei an dem neuen Standort viel größer. Denn: Das Mittagessen sei wichtig für viele Frauen. „Gemeinsames Kochen und Essen sind zentrale Punkte. Man kann hier in Ruhe und gemütlich essen“, sagt sie.

Eine andere Besucherin des Frauenraums Eigenart pflichtet ihr bei. „Auf die Krankheit wird nicht so viel Gewicht gelegt, sondern auf das Zusammensein“, erklärt sie. Gehe es einer Frau schlecht, könne sie sich auch zurückziehen. Dafür gibt es im Frauenraum Eigenart ein kleines Zimmer mit einem Sofa. Die Räume sind hell und freundlich gestaltet, bunte Möbel tragen zu dem einladenden Eindruck bei. Neben Gemeinschafts- und Besprechungszimmern gibt es ein Büro, eine Kleiderkammer und einen Kreativraum.

Genesungsbegleiterin Andrea Döscher erlebt sehr viel Solidarität unter den Frauen. Bei Bedarf gebe es auch Einzelgespräche. „Wenn eine Besucherin nicht gut drauf ist, kommen wir ins Gespräch.“ Es gebe ein großes Spektrum an Belastungen, mit denen die Frauen in die Tagesstätte kämen. „Dazu gehören seelische Erschütterungen, episodenhafte Krisen und auch Erkrankungen wie Psychosen.“ Viele Frauen seien krisenerfahren. Einige Besucherinnen kommen laut Döscher regelmäßig, andere nur gelegentlich. Im Schnitt seien es 15 bis 20 Frauen pro Tag, die das Angebot wahrnehmen.

„Das Spektrum ist breit“, sagt auch Lenz. „Es gibt schwer belastete Frauen, teils stehen sie auch im Beruf oder haben einen Burnout.“ Auch Konflikte zwischen den Frauen könnten gut geregelt werden. „Ich bin beeindruckt, was für Schritte hier gemacht werden.“

Neben dem gemeinsamen Essen gibt es im Wochenverlauf mehrere Angebote für die Gäste. Dazu gehört ein Forum, in das alle Besucherinnen Ideen einbringen oder Kritik äußern können. In einer sogenannten Themenzeit steht Genesungsbegleiterin Döscher für ausführliche Gespräche bereit. Bewegung und Kreativität gehören ebenfalls zu den Angeboten der Tagesstätte.

Weitere Informationen

Aktuell dürfen wegen der Pandemie pro Tag zwei Mal zwölf Frauen den Frauenraum in der Dölvesstraße 8 besuchen. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 11 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr, freitags von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr. Die Gruppenangebote sind derzeit ausgesetzt. Eine Anmeldung unter Telefon 0421/79011800 oder per Mail an info@frauenraum-bremen.de ist erforderlich.