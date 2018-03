Eltern sollen künftig ein Recht auf Ganztagsbetreuung für ihre Grundschulkinder bekommen, so steht es im Koalitionsvertrag. (Hasselberg)

Der Koalitionsvertrag werde Bremen auf jeden Fall zugute kommen, sagt Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD): „Projekte, die in Bremen ohnehin geplant sind, können wir dann mit deutlichem Rückenwind umsetzen.“ Als erstes Beispiel dafür benennt die Senatorin im Gespräch mit dem WESER-KURIER den im Koalitionsvertrag vereinbarten Digitalisierungspakt. „Bremen hat bei der Digitalisierung von Schulen vorgelegt“, so Bogedan. Dies werde jetzt vom Bund unterstützt. Die fünf Milliarden Euro, die Bundesministerin Johanna Wanka (CDU) zuvor für eine modernere Schulausstattung zugesagt hatte, seien nun fest verankert. Von diesen Mitteln werde auch Bremen profitieren, versichert Bogedan.

„Ordentlicher Rückenwind“

Auch die 3,5 Milliarden Euro, die für Kinderbetreuung vorgesehen sind, bezeichnete Bogedan als „großes Geldpaket“. Knapp ein Prozent davon könnten nach Bremen fließen, schätzt sie. Gleiches gelte für die zwei Milliarden Euro, die bundesweit in den Ganztagsausbau fließen sollen – rund 20 Millionen Euro davon könnten Bremen zugute kommen. „Wir haben uns ohnehin vorgenommen, bis 2025 alle Grundschulen zu Ganztagsschulen zu machen, das werden wir nun mit mehr Unterstützung vom Bund tun können, das ist ordentlicher Rückenwind.“ Allerdings: Der Ganztagsausbau ging in Bremen in der Vergangenheit viel langsamer voran, als es sich die rot-grüne Koalition vorgenommen hatte. Zuletzt hakte es bei diversen Grundschulen an fehlenden Räumen. Mehr als die Hälfte der Bremer Grundschulen hat den Ganztag eingeführt.

Mehr zum Thema Was die Groko zur Digitalisierung plant Experten fordern von der Groko vor allem mutige Schritte bei der Förderung des Breitbandausbaus auf ... mehr »

Bogedan stellt auch klar: „Für den Ganztagsausbau hätten wir uns mehr Mittel gewünscht. Bei einer so steilen Ansage wie dem Rechtsanspruch für Grundschulkinder könnte der Bund ruhig tiefer in die Tasche greifen.“ Durch Mittel vom Bund sei eine Beschleunigung des Ganztagsausbaus in Bremen nicht zu erwarten, doch es entstünden dadurch finanzielle Spielräume, um in anderen Bereichen zu investieren, „zum Beispiel in qualitative Verbesserungen“.

Sehr viel skeptischer beurteilt man die Pläne bei der Elternvertretung. Pierre Hansen, Vorstandsmitglied beim Zentralelternbeirat (ZEB) und ebenfalls SPD-Mitglied, stellt klar: „Wir begrüßen den Rechtsanspruch auf Ganztag, wir machen uns aber Sorgen, dass der Bund nicht vorhat, dafür die Zeche zu zahlen.“ Es sei nicht festgelegt, wer für die Kosten aufkommen soll, und die im Koalitionsvertrag benannten zwei Milliarden Euro würden dafür nicht ausreichen, sagt Hansen. Allein die laufenden Kosten für Personal und Sachmittel an zusätzlichen Ganztagsschulen in der Stadt Bremen könnten sich auf rund zehn Millionen Euro pro Jahr belaufen, meint er. Hinzu kämen geschätzte Umbaukosten von rund drei bis sechs Millionen Euro pro Schule.

Leichte Verbesserung, aber kein Umschwung

Klar ist: Ein Rechtsanspruch auf Betreuung für Grundschulkinder ist ein großer Schritt für Deutschland, ähnlich wie zuvor der Rechtsanspruch auf Betreuung im Kita-Alter. Allein durch den Rechtsanspruch aber sind die notwendigen Gebäude und Lehrer nicht da. Hansen befürchtet: „Der Kita-Ausbau hat gezeigt: In Stadtteilen, in denen Eltern klagewillig sind, wird der Rechtsanspruch umgesetzt, in den anderen Stadtteilen erst Mal nicht. So kann es auch beim Ganztag laufen.“ Er urteilt: „Wir erwarten nicht, dass dieser Koalitionsvertrag für Bremen ansatzweise einen Unterschied machen wird.“ Die Mittel, die in Bremer Schulen fließen könnten, seien von einer ähnlichen Größenordnung wie das zuletzt von der Bildungssenatorin aufgelegte Programm für Brennpunktschulen, das rund 13 Millionen Euro umfasse. Dies bringe eine leichte Verbesserung, aber keinen Umschwung. Das Bremer Bündnis für Bildung, dem auch der Elternbeirat angehört, hatte 180 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich gefordert, um die Bildung nach vorne zu bringen.

Ein wichtiger Passus im Koalitionsvertrag wird in Bremen zurückhaltend beurteilt: Viele Medien berichteten, das Kooperationsverbot, das bisher dem Bund weitgehend verbot, in die Bildungspolitik zu investieren, werde nun gekippt. Die Bildungssenatorin hingegen beurteilt die Formulierung im Koalitionsvertrag lediglich als Lockerung, nicht aber als Wegfall des Verbots. Erlaubt würden nun Investitionen in die Schul-Infrastruktur, aber keine direkte Kooperation von Bund und Ländern in der Bildung.

Serie: Der Koalitionsvertrag

Bis zum 2. März um 24 Uhr stimmen exakt 463.723 SPD-Mitglieder für oder gegen den Eintritt in eine Große Koalition. Das Prozedere ist nicht ganz billig. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Doch die Parteiführung steht nach einigen Personalwechseln und Kungel-Vorwürfen durch die Basis derart unter Beschuss, dass die Verantwortlichen diese wegweisende Entscheidung für die kommenden Jahre nun in die Hände der Mitglieder gelegt haben.Das Ergebnis des Votums wird am kommenden Sonntag voraussichtlich am frühen Nachmittag verkündet. Was aber steht genau im Koalitionsvertrag? Was bedeutet er für Bremen und Niedersachsen? Was sind die Auswirkungen auf jeden Einzelnen? Kommt es zu steuerlichen Mehr- oder Minderbelastungen? In welchen Bereichen ist was geplant? Von diesem Montag an bis zum Sonnabend beleuchten wir täglich das 177 Seiten dicke Werk – jeweils unter einem thematischen Aspekt.