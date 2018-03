Der Ex-Reeder Niels Stolberg vor dem Bremer Landgericht. (Frank Thomas Koch)

Rasanter Aufstieg und jäher Fall, der jetzt im Gefängnis endet. Das ist der Weg von Niels Stolberg. Er war mal „Bremer Unternehmer des Jahres“, bekam als Schaffer bei der Schaffermahlzeit die Krone der Bremer Kaufmannschaft aufgesetzt – nun ist vorerst der Knast seine Perspektive. Der Ex-Reeder büßt für den Betrug, den er mit seinem Unternehmen Beluga begangen hat. Mit Stolberg sind am Donnerstag drei seiner früheren Manager verurteilt worden, sie haben Haftstrafen bekommen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Vor dem Strafgericht ist das Kapitel Beluga nach mehr als zwei Jahren Verhandlung damit beendet.

Der Prozess hat bremische Justizgeschichte geschrieben, weil er wegen seines immensen Aufwands ohne Beispiel ist. In diesem Dossier scheint er noch einmal auf. Beleuchtet wird auch die Person Stolberg. Wie wird einer wie er, ähnlich wie andere Prominente, denen das widerfahren ist, damit umgehen, ins Gefängnis zu müssen? Beispiele dafür werden in einem weiteren Artikel behandelt. In einer Zeitleiste sind die Wegmarken der Reederei Beluga versammelt. Schließlich geht das Dossier der Frage nach, wie Beluga und andere Reedereien die Schifffahrtskrise selbst befeuert haben.