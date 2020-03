Kaum zu glauben, aber dieser Mann ist 80 Jahre alt. Bis heute spielt Joost Bücking regelmäßig Volleyball. (Karsten Klama)

Joost Bücking ist ein Mensch, der seine Worte sehr genau auswählt, bevor er spricht. Auf die Frage, ob er sich als junger Mann oft mit den Oberärzten gestritten habe, schweigt er einen Moment. Ein vielsagendes Lächeln ist in seinem Gesicht zu erkennen. Aber Bücking ist niemand, der mal eben einen markigen Spruch raushaut. „Wir waren oft nicht derselben Meinung“, antwortet er dann. Auch mit seinen 80 Jahren wirkt der evangelische Pastor für einen Augenblick wie ein junger Schelm.

Wer seine Lebensgeschichte kennt, weiß, dass es viel mehr als einige Meinungsverschiedenheiten waren, die sich da im Bremen der 1970er Jahre auftaten. Die Psychiatrie war im Wandel. Getragen durch einen Beschluss der Bremischen Bürgerschaft sollte sie grundlegend reformiert werden. Nicht wenige bezeichnen es gar als eine Revolution im Gesundheitswesen. Und Bücking ist – obgleich er dieser Bezeichnung wohl niemals zustimmen würde – in diesem Zusammenhang ein Revolutionär.

Eine psychiatrische Diagnose bedeutete in den 70er Jahren für viele Menschen, auf Jahre in einer isolierten Einrichtung verwahrt zu werden. Eine entsprechende Langzeitpsychiatrie des Klinikums Bremen-Ost, das Kloster Blankenburg, war weit von der Stadt entfernt. Die Betreuung im familiären oder sozialen Umfeld war schlicht nicht vorgesehen – ebenso wenig eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Diesen Status quo wollte Bücking, der damals 29 Jahre alt war und als Seelsorger im Klinikum Bremen-Ost arbeitete, nicht hinnehmen. Damit stand er alles andere als alleine. „In der ganzen Gesellschaft gab es eine Aufbruchsstimmung. Alle teilten die Haltung, dass es so nicht weitergehen kann“, erinnert sich Bücking. Dieses Lebensgefühl gab es nicht nur in Bremen. „In Italien haben Pfleger Psychiatrien geschlossen, um die Angehörigen zu zwingen, sich selbst zu kümmern. Das war damals skandalös.“

Der Brunnen braucht aber einen Deckel

Schon in seinem Studium treibt den Theologen der Anspruch, etwas zu verändern. Im Zuge der 68er-Bewegung entsteht auch in der Gemeindearbeit ein neues Denken. Bücking greift ein weiteres Mal zu wohlgewählten Worten: „Die Theologen haben den Menschen erst geholfen, wenn sie bereits in den Brunnen gefallen waren. Der Brunnen braucht aber einen Deckel, sodass sie gar nicht erst hineinfallen.“ Für Bücking müssen die Gemeinden im Blick haben, warum Menschen in Not geraten: Statt der Symptome müssen die Ursachen bekämpft werden.

Im Jahr 1969 ahnt Bücking noch nicht, dass er sein gesamtes Berufsleben bis 2007 als evangelischer Pastor am Klinikum-Ost verbringen wird. Die Zustände seien aus heutiger Sicht schwer zu ertragen gewesen. „In der Psychiatrie gab es Zimmer mit 20 Betten“, erinnert sich Bücking. Einmal pro Monat besucht der Pastor eine Außenstelle das Kloster Blankenburg. „340 Menschen waren dort einkaserniert. Wer sie aus Bremen besuchen wollte, brauchte eine Stunde“, erinnert sich Bücking. Die Andachten des Pastors waren für die Patienten Pflichtprogramm – heute undenkbar.

Blankenburg verkörperte damals alles, was Bücking und Gleichgesinnte im Umgang mit psychisch kranken Menschen kritisieren. Die endgültige Schließung im Jahr 1988 war für die Reformbemühungen des Landes Bremens ein großer Erfolg. In ganz Deutschland war es das erste Mal, dass eine derartige Langzeitpsychiatrie geschlossen wurde.

Ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen

Doch es war nicht die Politik allein, die diesen Wandel gestaltete. Im Jahr 1976 gründet Bücking mit vielen weiteren Mitstreitern den Verein „Bremer Werkgemeinschaft“ mit dem Zusatz „sozialtherapeutischer Verein für psychisch Kranke“. Bücking übernimmt als erster den Vorsitz. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Fachleuten der Medizin und engagierten Bürgern jenseits des Gesundheitssystems. Gemeinsam wollen sie dafür eintreten, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können.

Für dieses Anliegen profitiert Bücking von seiner besonderen Rolle als Pastor. Das Klinikum im Bremer Osten ist sein täglicher Arbeitsplatz, gleichzeitig sind Oberärzte oder Geschäftsführer aber nicht seine Vorgesetzten. „Ich konnte mir leisten zu sagen, was ich wirklich denke“, sagt Bücking. Auch ältere Theologen hätten ihm keine Steine in den Weg gelegt, im Gegenteil.

Bis heute hat Bücking die Bremer Werkgemeinschaft in unterschiedlichen Positionen eng begleitet, zuletzt als Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen GmbH. „Er gehört zur DNA der Werkgemeinschaft“, sagt sein Freund und Weggefährte Eberhard Muras. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates hätte Bücking am Freitag offiziell in den Ruhestand verabschiedet werden sollen, seit Donnerstag ist der Termin auf unbestimmte Zeit verschoben – das Coronavirus ist schuld.

„Joost hat unsere Gedanken in unseren Diskussionen immer wieder auf eine neue Bahn gelenkt“, berichtet Muras. Bei der Verabschiedung wird nicht nur er seine Anerkennung zum Ausdruck bringen. „Henning Scherf hat einen persönlichen Brief geschrieben. Den kennt Joost noch nicht“, verrät Muras.

Zur Sache

Die Werkgemeinschaft

Die Bremer Werkgemeinschaft (BWG) wurde im Jahr 1976 als Verein gegründet und ist seit 2012 als gemeinnützige GmbH tätig. In den Anfangsjahren basierte die Arbeit auf ehrenamtlichen Engagement, im Klinikum Bremen-Ost engagierten sich bis 1981 zeitweise 60 Menschen. Inzwischen ist die Werkgemeinschaft auch ein Arbeitgeber, sie beschäftigt 120 Menschen und ist zu einer „sozialen Firma“ geworden, wie es der Aufsichtsartvorsitzende Eberhard Muras ausdrückt.

Die Werkgemeinschaft betreut und begleitet Menschen mit psychischen Erkrankungen in Bremen. Sie sollen ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Um dieses Ziel zu erreichten, unterhält die BWG zwei Tagesstätten in Walle und in der Neustadt, dezentrale Wohngruppen und den „Garten Jeden“. Mit dem Projekt „Nachtwerk“ kümmert sich die BWG auch um eine psychiatrische Hilfe außerhalb der üblichen Geschäftszeiten.