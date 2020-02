Von der Skylounge, dem Konferenzraum im zehnten Stockwerk, geht der Blick flussaufwärts, in der Ferne ist das Weserstadion zu sehen. (Christina Kuhaupt)

Vom Blick aus dem Konferenzraum in der zehnten Etage schwärmt Ralf Miehe in den höchsten Tönen. „Die Aussicht ist einfach großartig“, sagt der Centerleiter Deutschland-Nord des Logistikunternehmens Kühne + Nagel. „Besonders abends, wenn es dämmrig wird und man das Weserstadion in der Ferne sieht.“ Keine Frage, die Skylounge ist das Prunkstück des neuen Stammhauses direkt an der Weser. Nicht umsonst kommt der Raum beim Gang durchs Gebäude erst zum Schluss an die Reihe. Das Beste zuletzt, dieser Höhepunkt befindet sich direkt unterm Dach.

Noch ist nicht alles an seinem Platz im August-Kühne-Haus. Im Eingangsbereich fehlt noch ein bisschen Wandschmuck, im Trakt vorm Konferenzraum sollen noch diverse Sitzmöbel ihren Platz finden. Doch im Großen und Ganzen ist der Einzug abgeschlossen. Insgesamt 725 Mitarbeiter verteilen sich auf die drei Gebäudeteile. 250 Kollegen müssen allerdings auch weiterhin andernorts arbeiten – der Platz reichte nicht, sie sind weiterhin über das Stadtgebiet verteilt.

Für Mehrheitsaktionär Klaus-Michael Kühne war es eine Herzenssache, die Deutschland-Zentrale des weltweit agierenden Logistikunternehmens an die Weser zurückzuholen. Entsprechend repräsentativ ist der 26 Millionen Euro teure Neubau am traditionellen Standort ausgefallen – exakt dort, wo schon sein Großvater August Kühne 1909 den Sitz der Seehafenspedition einrichtete. Auf etwa 13.500 Quadratmeter bemisst sich die Bruttogeschossfläche des knapp 40 Meter hohen Gebäudes, insgesamt wurden 1228 Tonnen Stahl verbaut, davon 350 Tonnen im Fundament.

Durch die bodentiefen Fenster öffnet sich der Blick über die Weser, die Großraumbüros werden vom Licht geradezu durchflutet. In den durchgängigen Stockwerken arbeiten jeweils 100 Menschen, in der Mitte gibt es einen großzügigen Aufenthaltsbereich. Was auffällt: Es fehlen Bilder an den Wänden. Das soll nach dem Willen von Miehe auch erst einmal so bleiben. „Wir wollen die neue Umgebung zunächst mal auf uns einwirken lassen.“

Von unten kaum zu sehen ist der Ruhebereich zwischen den beiden Gebäudeteilen. Wer kurz verschnaufen möchte, kann auf Holzbänken Platz nehmen. Hochbeete mit kugelförmigen Außenlampen schaffen eine botanisch geprägte Atmosphäre. Vom „Stadtgarten für unsere Mitarbeiter“ spricht Miehe. Genau so vorgesehen war das anfangs allerdings nicht, daraus hat Kühne nie einen Hehl gemacht. Den Durchblick gibt es laut Miehe aus einem guten Grund: „Damit die Neustädter die Kirchturmspitzen sehen können.“

Die Kaffeelounge auf der Weserseite wird durch zahlreiche Deckenlampen hell erleuchtet. (Christina Kuhaupt)

Bistro statt Kantine

Im vorderen Bereich ist das Bistro untergebracht. Von „Kantine“ spricht niemand, der Ausdruck wäre auch irgendwie unpassend, viel zu profan für dieses Gebäude. Täglich werden 250 Mahlzeiten über den Tresen gereicht. Wegen der riesigen Fenster könnte man meinen, im Außenbereich eines Restaurants zu sitzen. Während umgekehrt Passanten schon mal einen sehnsuchtsvollen Blick hineinwerfen in den Essbereich. Die Transparenz ist gewollt. „Wir sind eine sehr offene Firma“, so Miehe. „Wir stellen uns dar, wir wollen nichts verstecken.“

Auch Außenstehende sind schon längst auf den Geschmack gekommen. Es habe bereits „extrem viele“ Anfragen von Firmen gegeben, die auch mal das Bistro nutzen wollten. Doch das kommt nicht in Frage – das Bistro bleibt Firmenmitgliedern vorbehalten. Genauso wie die Kaffeelounge auf der anderen Seite mit Blick auf die Weser. Eine amüsante Kuriosität ist die Zweckentfremdung des Firmenlogos unterm Tresen längs der Fensterfront: Der Anker dient hier als Haken für Kleider oder Taschen.

Kühne + Nagel bekennt sich nach eigenen Angaben zum Klimaschutz. „Der Bau entspricht den höchsten Ansprüchen in Sachen Nachhaltigkeit“, heißt es in einer Pressemitteilung. Maximale Energieeffizienz werde durch eine Hochleistungslüftung und Wärmeschutzverglasung erreicht. Wärmepumpen reduzierten die CO₂-Emissionen für die Beheizung um gut ein Drittel. Dazu kommen 400 Stehleuchten mit LED-Technik. Im Keller gibt es 154 Fahrradstellplätze und zwei Ladesäulen, aber nur 17 Pkw-Stellplätze. Dass das gesamte Gebäude rauchfrei ist, versteht sich fast von selbst.

Bleibt das leidige Thema der Dachaufbauten. Die ästhetisch nicht gerade ansprechenden Elemente sorgten für einige Irritationen. Doch nun ist Besserung in Sicht. „Wir sind zuversichtlich, bald eine Lösung mit allen Beteiligten gefunden zu haben“, sagt Firmensprecher Dominique Nadelhofer.