(Frank Thomas Koch)

Wer an Europa denkt, denkt bestimmt nicht als allererstes an Guadeloupe oder Martinique. Doch die beiden Inseln gehören zu Frankreich und sind damit genauso Teil Europas wie Madeira oder die kanarischen Inseln. All diese Orte haben eines gemeinsam: Dort werden auch tropische und subtropische Obst- und Gemüsesorten wie Bananen und Avocados angebaut.

Das Wissen über diesen „exotischen Geschmack Europas“ und über die verschiedenen Anbaugebiete in den Regionen in äußerster Randlage Europas will nun die gleichnamige Ausstellung auf dem historischen Dreimaster „Le Marité“ vermitteln. Seit Freitag liegt das Schiff in der Marina Überseehafen.

Noch bis zum 21. Mai können Bremerinnen und Bremer das Schiff und seine Ausstellung zwischen 9 und 18 Uhr besuchen und es damit gut 33 000 Menschen gleich tun, die in den vergangenen zwei Jahren an verschiedenen Orten an Bord gegangen sind.