Der Werder-Fan Seppo Mäkinens war auch in Hannover auf dem Weihnachtsmarkt zu Gast. (Seppo Mäkinens)

Bremen. Ist das Bügeleisen zu Hause doch noch an? Ist die Wohnungstür auch richtig abgeschlossen? Ist der Herd auch wirklich aus? Auf einer Reise bekommen viele Menschen das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Meistens sind diese Ängste wohl unbegründet, bei Seppo Mäkinen aber war das anders. Der Finne war gerade auf dem Weg zurück nach Hildesheim, zu seinem Kollegen, bei dem er zu Besuch war. Vorher hatte er mit seinem 14-jährigen Sohn das Spiel Werder gegen Dortmund im Stadion gesehen. Beide saßen im gemieteten Skoda Octavia, da lief es Mäkinen kalt den Rücken herunter: Wo war eigentlich sein Rucksack?

„Wir sind an dem Tag ein wenig in der Bremer Altstadt rumgelaufen, mein Sohn hat sich aber mehr auf das Fußballspiel gefreut“, erzählt der Finne. Also parkten sie das Auto in der Nähe des Hansa-Carrés, neben der Tankstelle an einem Schnellrestaurant, ihr Gepäck ließen sie hinten im Kofferraum.

„Nach dem Spiel, so gegen 23 Uhr sind wir zum Auto zurück“, sagt Mäkinen. Und als er gerade den Kofferraum aufmachte, um nach dem Rechten zu sehen, passierte es: Ein anderes Auto fuhr vom Parkplatz, nahm aber nicht den herkömmlichen Weg, sondern steuerte auf eine Kuhle im Betonboden zu. Ein beißendes Geräusch, Mäkinens Kopf schnellte hoch, der Boden des anderen Autos setzte auf, aber es einfach weiter.

Wegen dieser Ablenkung habe er seinen Rucksack wahrscheinlich fallen lassen, mutmaßt der Finne, und danach den Kofferraum zugemacht, ohne seinen Fehler zu bemerken. Sicher sein kann er sich nicht, denn als er später im Hansa-Carré und in dem Schnellrestaurant anrief, und auf dem Parkplatz nachgeschaut wurde, war weit und breit kein Rucksack zu sehen.

Für Mäkinen eine sehr beunruhigende Nachricht. „Da waren wirklich wichtige Dokumente drin, mein Reisepass zum Beispiel. Und mein Laptop und das Arbeitshandy auch“, sagt er. Die Sicherheitsbeamten des Einkaufzentrums seien alle sehr freundlich und hilfsbereit gewesen, nur konnte keiner ihm sagen, wo die Tasche war. Den Sonnabend nach dem Spiel verbrachte Mäkinen also damit, selber zu suchen und seine Habseligkeiten bei der Polizei als vermisst zu melden. Sonntag ging schon der Flug zurück nach Helsinki.

Doch er hatte Glück: Kurz nach der Landung rief die Polizei bei dem 57-Jährigen an und konnte ihm die gute Nachricht überbringen, dass jemand seinen Rucksack bei abgegeben hatte. Am darauffolgenden Dienstag kam er bei Mäkinen in Helsinki an. Alles war noch da. Er war „sehr glücklich und zufrieden“, sagt der Vermessungsingenieur. Jetzt kann er den aufregenden Zwischenfall als „lehrreiche Erfahrung“ abhaken.

Eine Sache wurmte ihn jedoch. Der Finder wollte anonym bleiben und keine Belohnung annehmen. Die einzige Option, die Mäkinen also noch blieb, war, sich zu bedanken. So kontaktierte er den WESER-KURIER und unterschrieb sein herzliches Dankeschön mit: „Frohe Weihnachten wünscht ein schusseliger Fußballtourist.“