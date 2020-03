Die Feuerwehr hat am Mittwochmittag einen Brand in einem Huchtinger Reihenmittelhaus gelöscht. (Symbolfoto) (Carsten Rehder / dpa)

Mit 24 Einsatzkräften hat die Feuerwehr Bremen am Mittwochmittag einen Brand in einem Reihenmittelhaus in Huchting gelöscht. Ein 58-jähriger Bewohner musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 58-Jährige hatte gegen 12.45 Uhr gemeldet, dass ein Feuer in seiner Küche in einem Reihenmittelhaus an der Straße Ruschkamp ausgebrochen ist, teilt die Feuerwehr mit. Der Bewohner habe das Gebäude dann selbstständig verlassen können. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Die ersten Einsatzkräfte fanden den Bewohner im Garten seines Reihenhauses. Der Mann erlitt ein Inhalationstrauma und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in eine Bremer Krankenhaus gebracht.

Mehrere Trupps der Feuerwehr bekämpften den Brand sowohl im Inneren als auch von außen, teils über eine Drehleiter und unter Atemschutz. Um 13.28 Uhr konnte der Einsatzleiter „Feuer aus“ melden. Das Reihenmittelhaus wurde dann mit einem Hochdrucklüfter entraucht und durch den Energieversorger von der Stromversorgung getrennt.

Es waren insgesamt 24 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und dem Bremer Rettungsdienst mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Die Schadenshöhe schätzt der Einsatzleiter der Feuerwehr auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.