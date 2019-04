Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (Christian Butt)

Um kurz nach 15 Uhr ist es am Donnerstag auf der Autobahn 27 im Bereich des Dreieck Industriehäfen in Fahrtrichtung Bremen Nord zu einem schweren Unfall zwischen drei Lkw gekommen. Dabei wurde ein Fahrer schwer verletzt.

Nach ersten Informationen staute sich der Verkehr vor der Baustelle der Lesumbrücke. Wie die Feuerwehr berichtet, übersah ein Lkw-Fahrer die haltenden Fahrzeuge vor sich. Er versuchte zu bremesen, krachte aber auf seinen Vordermann, der wiederum auf den Lastwagen davor gedrückt wurde.

Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr wurde der Unfallverursacher bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt. "Da er die ganze Zeit ansprechbar und der Kreislauf stabil war, lag unsere Priorität auf einer schonenden Rettung", sagt Marc Niemann. Da der Mann im Bein- und Beckenbereich eingeklemmt war, wurden diese Bereiche mit hydraulischen Geräten freigeschnitten. Anschließend kam der große Autokran der Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Dieser zog das Führerhaus nach vorne, so dass der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Neben ihm wurde auch ein weiterer Fahrer leicht verletzt, konnte das Fahrzeug aber eigenständig verlassen.

Für die Rettungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen-Nord komplett gesperrt werden. Da sich der Unfall im Bereich des Autobahndreiecks Industriehäfen ereignete, konnten die Fahrzeuge im Stau über die Parallelspur umgeleitet werden. Trotzdem führte der Unfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Derzeit staut sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Universität zurück.

Die Polizei bittet, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. (mit rab)

+++Dieser Artikel wurde um 18.20 Uhr aktualisiert+++