Zum Abschluss wurde gemeinsam mit dem Publikum die Europahymne gesungen. (Christina Kuhaupt)

Neben dem Europa-Banner flatterte am Sonntag auf dem Marktplatz die italienische Fahne im eisigen Wind. „Pulse of Europe“ hatte zu der ersten Veranstaltung in Bremen in diesem Jahr eingeladen. Rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen, darunter auch viele gebürtige Italiener, die in Bremen leben. Anlass für den Termin und den Schwerpunkt Italien: Dort wird am 4. März ein neues Parlament gewählt.

Auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) nahm als Zuhörer an der Veranstaltung vor der Bremischen Bürgerschaft teil, zu deren Beginn zehn Punkte für ein Europa der Zukunft vorgetragen wurden. „Europa darf nicht scheitern“, „Europa ist ein Bündnis zur Sicherung des Friedens“ und „Jeder ist für ein Gelingen oder Scheitern verantwortlich“ waren einige dieser Kernthesen. Zum Abschluss wurde gemeinsam mit dem Publikum die Europahymne gesungen.