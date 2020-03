Altstadt. Still und friedlich ist es an diesem sonnigen Montagmorgen in der Kulturkirche. Draußen vor der Tür grünet Hoffnungsglück, wie es in Goethes Osterspaziergang heißt, während sich im Laufe des Tages die Notstandsgesetze zur Corona-Krise noch überschlagen sollen. Ursprünglich war der Zeitraum für die Ausstellung „Himmelsrichtungen“ mit Werken von Monika Fioreschy bis

Ostern, also bis zum 10. April, angesetzt. Der Dynamik der Ereignisse geschuldet musste jetzt auch die Kulturkirche bis zum 23. April schließen. „Wir hoffen darauf, dass sich die Lage irgendwann wieder beruhigen und verbessern wird“, sagt Diemut Meyer, leitende Pastorin der Kulturkirche. „Deshalb haben wir die Laufzeit der Ausstellung bis 28. Juni verlängert“.

Die Sonne fällt an diesem herrlichen Frühlingstag durch die Kirchenfenster auf ein großformatiges Bild der in Südtirol geborenen, international renommierten Künstlerin Monika Fioreschy. „Goldene Adern“, die sich wie Wellen oder goldene Ähren im Wind wiegen, so lautet der Titel eines der großformatigen Werke. Im Altarraum leuchtet der „Formenfluss blau“ in unterschiedlichen Strukturen in Azur. Die geschwungenen Wellenlinien verleihen dem Werk etwas besonders Lebendiges, Fließendes. Das Betrachten löst in einem das Gefühl aus, als stehe man am unendlich blauen Meer. Die Künstlerin hat hier das Silikon teilweise mit Tempera übermalt. „Panta rhei“, alles fließt, könnte auch das Credo von Monika Fioreschy sein. Auf einem anderen Bild schimmern die verarbeiteten Silikonschläuche wie kostbare, hellgrüne Jade. Diemut Meyer lernte die Künstlerin 2018 während eines Aufenthaltes bei der Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg kennen und lud sie spontan nach Bremen ein. „Mit ihren Arbeiten haben sich Künstler, Denker und Intellektuelle wie Bazon Brock, Ludwig Tavernier oder Pater Friedhelm Mennekes beschäftigt, der hier in der vergangenen Woche auch die Laudatio zur Vernissage gehalten hat“, erzählt die Pastorin. Monika Fioreschys Werke waren bereits im New Yorker Guggenheim Museum, im Lentos Kunstmuseum Linz, im Museion Bozen und in der Österreichischen Botschaft in Berlin zu sehen. Fioreschky, die in Wien und Salzburg Malerei und Webtechnik studierte, hat die Kunst des Webens auf einzigartige Weise revolutioniert. Lediglich Gobelin-Stickereien anzufertigen, reichte ihr nicht, sie war auf der Suche nach etwas Innovativem, nach einer künstlerischen Weiterentwicklung. Die fand sie, als sie die Gelegenheit hatte, eine Operation ihres Mannes Felix Unger zu beobachten, der von Beruf Herzchirurg ist. Unger ist auch Gründungsmitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, mit der die Kulturkirche für die Ausstellung kooperiert. Seitdem webt Fioreschy ihre Kunstwerke mit Silikonschläuchen. Und sie spritzt unterschiedliche Lebenssäfte in die Schläuche hinein, wie Rinderblut, aber auch den Saft verschiedener, gepresster Pflanzen, die sie in ihrem Garten zieht, wie Spinat, Heidelbeere, Weizen und Tomaten. Die so entstandene Chlorophayll-Transfusion mutet wie eine Landschaft mit Tälern an.

1994 war die Europa-Transfusion, vier quadratische Werke in blau, rot, grün und mittlerweile braun, die jetzt an der Decke der Kulturkirche, zwischen Vierung und Langkreuz hängen, eines ihrer ersten Bilder dieser Art. Die Künstlerin hat diesem Europa-Bild eine ganz besondere Botschaft eingeschrieben: „Nie wieder Krieg!“ Nicht von ungefähr wurde sie 1999 von Teddy Kollek, dem damaligen Bürgermeister von Jerusalem, eingeladen, ihre Europa-Transfusion in Israel zu zeigen. Blau ist die Farbe der Hoffnung, Grün die Farbe der Natur und Rot die des Lebens und der Leidenschaft. Die vier Symbole ließen sich lesen als die Ganzheit der Erde, oder auch der vier Himmelsrichtungen, so Diemut Meyer. „Das Besondere an Fioreschys Werken ist, dass sie einer Metamorphose unterliegen, weiter leben und sich entwickeln“, betont sie. So hat sich das ursprünglich rote Rinderblut ins Bräunliche verfärbt. Ein Symbol für Leben und Tod. Das Blut als Lebenssaft ist zu Staub zerfallen. Das erinnert Meyer an die liturgische Begräbnisformel: „Asche zu Asche, Staub zu Staub“. Passend zur Passionszeit, in der wir uns gerade befinden, scheint das „Wundenbild“, die in verschiedenen Erdtönen schimmernde Bluttransfusion, zu mahnen: „Sic transit gloria mundi“, frei übersetzt: Alle Herrlichkeit auf Erden ist vergänglich. Das berührt in einer Ausnahmesituation wie dieser ganz besonders und regt zum Nachdenken und zur inneren Einkehr ein. Und wann wäre das so nötig wie gerade jetzt, befindet Diemut Meyer.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Himmelsrichtungen“ von Monika Fioreschy ist vom 24. April bis 28. Juni in der Kulturkirche St. Stephani zu sehen. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr.