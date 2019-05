An die Halle ist auch eine Gastronomie sowie eine Kegelbahn angeschlossen. (Petra Stubbe)

Im Herbst vergangenen Jahres sorgte die Insolvenz des Sportvereins Ha­stedter TSV (HTSV) für Schlagzeilen. Die Fragen, die sich damals stellten, waren: Wie geht es weiter mit den Sparten? Was passiert mit der Halle? Einige Antworten und einen Ausblick auf die Zukunft gaben die Verantwortlichen des Vereins Bremer Sportclub Hastedt (BSC Hastedt) in der jüngsten Sitzung des Fach­ausschusses Sport des Beirates Hemelingen.

„Wir sind in der Verantwortung, die Lücke zu füllen, die der HTSV hinterlassen hat“, sagte Dirk Schroeder, hauptamtlicher Geschäftsführer des BSC. Der BSC sei durch den Wechsel der Badminton- und der Turnabteilung des insolventen HTSV in den Sportclub nun stärker in Hastedt vertreten. „Deswegen konnten wir auch ja zum Betrieb der Halle sagen.“ Stephan Oldag, erster Vorsitzender des BSC, hat Pläne für die Zukunft, allerdings fahre die Halle zurzeit auch nach einer deutlichen Mieterhöhung durch Immobilien Bremen für die Schulnutzung weiter ein Minus ein. Sportamt und Sozialressort hätten aber ihre Zusage gegeben, den Verein zu unterstützen. „Nicht, dass uns die defizitäre Halle ins Minus treibt“, so Stephan Oldag. Über die Höhe eines möglicherweise nötigen Zuschusses seitens der Stadt herrscht noch Ungewissheit. In einer Deputationsvorlage aus dem Januar heißt es nur, dass davon auszugehen sei, dass der BSC in den Jahren 2019/20 vom Sozialressort finanziell unterstützt werden müsse.

Zehn Jahre nichts investiert

Stephan Oldag betonte, dass weiter in die Halle investiert werden müsse. „Wir mussten die Halle neu versichern und auch die Versorger hatten Verluste eingefahren.“ Zuletzt sei die Kühlanlage für die Gastronomie wieder in Gang gesetzt und die Kegelbahn „aufgemöbelt“ worden. „Damit der Pächter der Gaststätte überhaupt überleben kann“, so Stephan Oldag. Zehn Jahre sei in das Gebäude überhaupt nicht investiert worden.

Ein kleines Sportzentrum soll nach dem Willen des Vereinsvorsitzenden am Jakobsberg entstehen. Dafür gilt es allerdings ein großes Hindernis aus dem Weg zu räumen: das alte Eissportstadion. Dort kann langfristig, so die Vorstellung des BSC, ein Kleinfeld-Kunstrasenplatz für Fußball entstehen. Zu den möglichen Kosten konnte Stephan Oldag noch keine Angaben machen. „Da müssen wir mal gucken, aber ich befürchte, es wird schlimm.“ Ohnehin müsse das Gebäude erst einmal leer stehen. Noch wohnen allerdings drei Mietparteien in dem maroden Gebäude. Diesen soll, so die Deputationsvorlage, gekündigt werden. Stephan Oldag rechnet allerdings damit, dass es etwas dauern wird, bis das Gebäude tatsächlich leer steht.

Das Eisstadion, das etwas Abseits liegt, sei schon jetzt das Ziel von Vandalismus, berichtete Dirk Schroeder. Insgesamt sei es ein maroder Zustand und die Wohnungen abgängig. „Eigentlich muss da schnell abgerissen werden, das ist hochgradig gefährlich“, meinte Stephan Oldag. Der Vereinsvorsitzende plant allerdings eher mittelfristig: „Ich hoffe, dass das Stadion in zwei Jahren dort nicht mehr steht und wir dann in die Planungen einsteigen können.“ Sein Verein nehme das Sportamt beim Wort, dass dieses den Verein weiter unterstützen wird, sparte aber auch nicht mit Kritik an diesem. „Es war das Sportamt, das diese Entwicklung zugelassen hat, allerdings hat auch der Verein zu spät reagiert.“ Es sei ein Armutszeugnis, wie der HTSV in die Pleite getrieben worden sei. „Ein Verein, der so viel für den Stadtteil gemacht hat“, wie Stephan Oldag betonte.

Im Herbst 2018 musste der HTSV Insolvenz beantragen. Die Kosten für die vereinseigene Halle waren für den Verein nicht mehr zu stemmen. Daraufhin sprang der BSC als Betreiber ein, damit der Vereins- und Schulsport weiter gehen kann und übernahm die Halle und das Gelände. Ausnahme blieb der Kunstrasenplatz, der weiter im Besitz der Stadt verblieb. Die Stadt wiederum übernahm ein Restdarlehen des Eissportstadions in Höhe von 72 000 Euro.