Eine amerikanischen Flagge hängt an der hellen Holzwand, Autoreifen türmen sich in einer Ecke der Garage. Es riecht nach Motoröl. Behutsam enthüllt Heiko Bolte seine Schätze: zwei amerikanische Autos. Sie parken in der Halle eines Bauernhofs außerhalb von Bremen. Das Eingangstor wird mit Kameras überwacht, die Autos sind wertvoll. Bolte streicht über die Motorhaube seines goldenen Fords. Am Autospiegel hängt eine Elvis-Figur. Es ist der erste US-Wagen, den der 47-Jährige aus Lesum gekauft hat. „Ein Lincoln Mark III“, sagt Bolte stolz. „In dem Viertürer dieser Serie wurde Kennedy erschossen.“

Auch Uwe Evertz betrachtet in der Halle die Autos seines Freundes. Er ist Vorsitzender des US-Car-Stammtisches Bremen. Der 57-jährige Elektriker aus Walle ist gerne in der Garage. Häufig finden dort die Treffen der US-Autoliebhaber statt. Evertz trägt einen Schnurrbart und eine Brille, auf seinem T-Shirt ist ein galoppierendes Pferd abgebildet – das Logo des Ford Mustang. Evertz selbst ist Besitzer eines roten Modells dieser Marke. Der Elektriker liebt amerikanische Autos und vor allem eines: die USA.

Bremen als amerikanische Enklave

Die Vereinigten Staaten haben das Leben und die Menschen in Bremen schon früh geprägt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Bremen und Bremerhaven amerikanische Enklaven in dem eigentlich britisch besetzten Gebiet Norddeutschlands. Tausende US-Soldaten kamen 1945 mit ihren Familien nach Bremen. Damit zog auch der sogenannte „American Way of Life“ ein: Jeans, Musik von Elvis Presley oder Johnny Cash, Produkte wie Coca-Cola, Burger, Hot-Dogs und Tupper, die amerikanischen Filme und nicht zuletzt: die Autos, die Evertz so in den Bann gezogen haben.

Evertz‘ Liebe zu Amerika entwickelte sich in den 1970er-Jahren. Damals bestaunte er die vielen US-Autos, die vor der Lucius-D.-Clay-Kaserne in Osterholz-Scharmbeck standen.

Von 1978 bis 1992 waren dort rund 28 000 US-Soldaten stationiert. Evertz erinnert sich gerne an diesen ersten Kontakt mit den Soldaten aus den Vereinigten Staaten und deren Autos. Seine Augen leuchten, als er davon erzählt. „Ihre Art und ihre Autos haben mich vollkommen fasziniert.“ Das Lebensgefühl, die Kultur, die Filme, die Menschen – Evertz ist noch immer begeistert von den USA. Nur von US-Präsident Donald Trump hält er wenig. „Wie konnten die nur so einen wählen?“, brummt Evertz in seinen Schnurrbart. Er zuckt mit den Schultern.

Burger, Fries und Pancakes

Noch heute kann man die Spuren der USA in Bremen und umzu entdecken. So etwa in Daisy’s Diner gleich hinter der Landesgrenze in Oyten, einem Lokal, das aussieht, als würde es direkt einer amerikanischen Vorstadt entspringen. Ob Burger, Steakhouse Fries oder Pancakes – in Daisy‘s Diner wird typisch amerikanisches Essen serviert. Einmal im Monat trifft sich dort der US-Car-Stammtisch, mit Uwe Evertz und Heiko Bolte. In Saman‘s Barber-Shop in Hastedt fühlt man sich ebenfalls gleich in eine andere Welt versetzt. Der Laden ist klassisch amerikanisch gehalten. Im Hintergrund läuft Rock n‘ Roll-Musik der 1950er- und 1960er-Jahre.

Auch die typisch amerikanischen Sportarten American Football und Baseball sind längst in Bremen angekommen.

In den Vereinigten Staaten füllen Baseballspiele ganze Stadien, in Deutschland sieht das allerdings etwas anders aus. „Die Besucherzahlen bei den Spielen sind sehr gering“, sagt Alberti Ortí Roige. Er ist Trainer der ersten Mannschaft der Bremen Dockers. Baseball spielt er bereits seit er ein Kind ist.

Schnelle Ballwechsel und hohe Konzentration

Im vergangenen Jahr hat es sein Team in die erste Bundesliga geschafft. „Das hat mich überrascht“, sagt Ortí Roige. Zurzeit trainieren die Dockers in einer Turnhalle des Gymnasiums Horn. Die Männer spielen den Ball hin und her: der eine wirft, der andere versucht den Ball mit dem Schläger zu treffen. Der Trainer beobachtet sein Team. Die Spieler sind konzentriert, die Ballwechsel schnell. „Wenn dich ein Ball trifft, kann das sehr weh tun“, sagt der Trainer und lacht. „Ich bin gespannt, wie wir uns in der ersten Liga schlagen werden. Das Niveau ist hoch.“

Nur rund 3000 Amerikaner sind derzeit noch in Bremen zu Hause. Doch die amerikanischen Einflüsse sind deutlich zu spüren und zu sehen. Der „American Way of Life“, das amerikanische Lebensgefühl, das auch Uwe Evertz so sehr in den Bann zog, es existiert in Bremen – in Turnhallen, Diners und Garagen.