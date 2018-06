Vom Turnbeutel bis zum Armband: Ann-Kristin Riemann versucht mit einer Crowdfounding-Aktion, ihre Produkte am Markt zu platzieren. Dafür setzt sie auf Motive aus ihrer Heimatstadt Bremen. (Koch)

„Weserherzen“ heißt ihre Kollektion – und der Name ist Programm bei der 32-jährigen Designerin Ann-Kristin Riemann. Betritt man die kleine Werkstatt in ihrer Wohnung, erkennt man sofort, dass ganz viel Herz in ihrer Kollektion steckt. Die besteht aus Schmuck und Accessoires wie Turnbeuteln oder Kaffeebechern. Doch auch Postkarten, Notizblöcke und selbst designte T-Shirts kann die 32-Jährige hoffentlich bald in größeren Mengen produzieren lassen und verkaufen. Das Besondere an der Kollektion: Alle Produkte haben einen Bremen Bezug. Ob es nun ein Armband mit dem Schriftzug „Weserheld“ ist oder der handbemalte Turnbeutel mit den Bremer Stadtmusikanten. „Ich möchte zeitgemäße Produkte entwerfen, die sich von den Mainstream-Souvenirs abheben. Und die die Bremer selber tragen können“, sagt Riemann.

Mit ihrer Kollektion nimmt die Bremerin an dem „Ideen für Bremen“-Wettbewerb teil. In Kooperation mit dem „Schotterweg“ ruft der Verein „Unternehmen für Bremen e.V.“ zu Bremens erstem Crowdfunding-Wettbewerb auf. Hier will Ann-Kristin, neben 29 anderen Projektideen für Bremen, durch eine Crowdfunding-Kampagne mindestens 5000 Euro sammeln. Mit dem Geld sollen dann die ersten Produkte der Kollektion in Produktion gehen. Das zweite Fundingziel wären 7500 Euro. Damit könnte sie dann einen Online-Shop eröffnen, in dem die Produkte vertrieben werden. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, verschiedene Geldpreise zu gewinnen – wie den Kampagnenpreis für die Kampagne mit der größten Crowd oder den Jury Preis, für den die Experten von dem eigenen Konzept überzeugt werden müssen.

Bereits 2014 gründete sie ihr Label „Vintage Please!“, mit dem sie sich neben ihrem Studium selbstständig machte und erst vor Kurzem in „Ann-Lace“ umbenannt hat. Unter dem Namen verkauft sie Schmuck, der mit viel Liebe gestaltet wurde. Den Namen ihres Labels hat sie sich erst vor Kurzem patentieren lassen. Das „Ann“ steht hierbei für ihren Vornamen. Das „Lace“ kommt aus dem Englischen und steht für knüpfen oder flechten. Damit fing auch alles an, als sie in ihren Semesterferien zum Zeitvertreib Freundschaftsarmbänder knüpfte und diese online verkaufte. Nachdem die Nachfrage immer größer wurde, eröffnete sie einen Shop auf der Internetplattform „DaWanda“, auf der Hobby-Designer ihre selbst gemachten Produkte verkaufen können.

Nach ihrem BWL-Studium machte sie noch einen Master in Wirtschaftspsychologie, da sie nicht nur an dem Führen eines Unternehmens interessiert war. „Mir hat der menschliche Aspekt gefehlt, zum Beispiel, wie ich ein Unternehmen führe, in dem es meinen Mitarbeitern auch gut geht. Das ist mir sehr wichtig“, fügt sie hinzu. Ihre Liebe zum Designen und Basteln hat die 32-jährige in ihrer Kindheit entwickelt. „Als Kind hat man irgendwie schon gemerkt, dass ich gerne was verkaufe und dass ich gerne Menschen glücklich mache, mit dem, was ich verkaufe“, erzählt die 32-Jährige. „Auch beim Kaufmannsladen hab ich immer hinter dem Tresen gestanden, was vermutlich schon ein erstes Anzeichen dafür war, dass ich später einmal BWL studieren werde“, sagt sie lachend.

Die Motive der „Weserherzen“-Kollektion sollen gemeinsam mit den Bremern entworfen werden. Bei einer Abstimmung können sie dann bestimmen, welches Motiv ihnen am besten gefällt. „Ich möchte den Leuten Produkte anbieten, die sie selbst mögen“, sagt die Bremerin. Ein paar ihrer anderen Produkte können bereits im „Nur Manufaktur“-Shop in der Bischofsnadel in der Bremer Innenstadt gekauft werden. Auch die „Weserherzen“-Kollektion soll dort dann verkauft werden, sofern sie ihr Crowdfunding Ziel erreicht. „Wenn ich mein Ziel nicht erreiche, wäre das sehr schade“ sagt Ann-Kristin. „Ich wünsche mir, dass die Produkte rausgetragen werden aus Bremen. Das man sie mit in den Urlaub nimmt“, fügt die Designerin hinzu.

Produkte für den kleinen Geldbeutel

Bei den Textilien achtet Ann-Kristin ganz besonders auf die Qualität. Die Beutel und T-Shirts der Serie werden mit Labels aus veganem Leder versehen. Und auch die T-Shirts, die sie aus Dänemark bezieht, bestehen aus 100 Prozent gekämmter Biobaumwolle. Alle Weserherz-Produkte werden in Bremen angefertigt, sofern es zu einer erfolgreichen Umsetzung der Kampagne kommt. Der Designerin ist es wichtig, die Preise so fair wie möglich zu gestalten. „Ich möchte, dass sich auch Leute mit kleinem Geldbeutel die Produkte kaufen können.“ Deshalb plant sie eher kleinere Serien der einzelnen Produkte, da sie so garantieren kann, die Preise gering zu halten. „Ich kann mir aber auch vorstellen, eine normale und eine etwas hochwertigere Kollektion zu entwickeln“, sagt sie. „Mit Turnbeuteln oder T-Shirts, die aus Biobaumwolle sind. Die wären dann natürlich teurer“, fügt sie hinzu.

An Ideen für Motive oder verschiedene Designs mangelt es der Bremerin nicht. Auch wenn sie noch nicht weiß, ob sie das Geld für die Produktion ihrer Kollektion zusammen bekommt, entwickelt sie ständig neue Ideen, die sie gerne umsetzen würde. Dabei setzt sie ganz besonders auf schlichtes und modernes Design, bei dem das Bremische nicht fehlen darf. „Ich denke auch über T-Shirts mit plattdeutschen Sprüchen nach.“

Mit ihrer Kollektion möchte sie vor allem Leuten von außerhalb zeigen, wie schön Bremen ist. „Ich möchte im Gegensatz zu den negativen Schlagzeilen über Bremen was Positives über die Stadt rausbringen und zeigen. Jeder soll sehen, wie schön und vielfältig unsere Hansestadt wirklich ist.“

Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 20. Juni. Auf der Website www.startnext.com/weserherzen können Interessierte Ann-Kristin Riemann bei der Umsetzung helfen.