Das unweit vom Weserstadion gelegene Schank- und Speiselokal Wirtshaus bietet derzeit täglich zwischen 17 und 21 Uhr einen „Schnitzel-Service“ an. Zudem können aktionsweise Spargelgerichte sowie vollständige Grillpakete für zu Hause bestellt werden. Alle Angebote gelten sowohl zur Lieferung als auch Selbstabholung.

Was es gab: Club Sandwich mit Pommes (16,80 Euro); Schnitzel vom Wiener Kalb mit Bratkartoffeln (19,90 Euro); Lachssteak, Spargel, Kartoffeln und Sauce Choron sowie ein kleiner gemischter Salat (20,80 Euro).



Notiz: Das Club Sandwich konnte problemlos kalt verzehrt werden. Die Pommes waren leider etwas labbrig, weshalb ich eine alternative Beilage wie Salat empfehlen würde. Das Schnitzel- und das Spargelgericht waren gut in der Mikrowelle aufzuwärmen.

Was es noch gibt: Beim Wirtshaus gilt weiterhin die reguläre Service-Karte. Zusätzlich werden aktuell ein Spargelmenü sowie Grillpakete für je zwei Personen mit Fleisch, Gemüse, Salaten, Saucen und Grillkohle für insgesamt 19,50 Euro angeboten.



Wie das Essen bestellt werden kann: Die Speisen können ebenso vor Ort abgeholt wie zur Lieferung bestellt werden. Selbstgebrachtes Verpackungsgeschirr ist erlaubt. Öffnungszeiten sind von Montag bis Sonntag von 17 bis 21 Uhr. Letzte Bestellannahme ist um 20.30 Uhr. Telefon 04 21/898 08 33, Hamburger Straße 49, 28205 Bremen, Homepage www.wirtshausbremen.de

Zur Person

Temi Tesfay

hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit allerdings geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.