Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls auf einen 27-Jährigen am frühen Samstagmorgen in der Lüneburger Straße. (Symbolbild) (Björn Hake)

In der Nacht zu Samstag wurde einem 27 Jahre alten Mann in der Östlichen Vorstadt die Geldbörse gestohlen. Anschließend wurde er mit einem Messer bedroht und an der Verfolgung des Diebes gehindert.

Wie die Polizei mitteilte, verließ der 27-Jährige gegen 3.55 Uhr ein Lokal am Ostertorsteinweg. Als er durch die Lüneburger Straße Richtung Osterdeich ging, entwendete ein Unbekannter seine Geldbörse aus der Gesäßtasche und flüchtete Richtung Osterdeich. Als der Bestohlene den Dieb verfolgen wollte, wurde er von einem zweiten Täter mit einem Messer bedroht und an der Verfolgung gehindert. Auch der zweite Täter floh dann in Richtung Osterdeich.

Der eine Dieb wird als groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine blaue Jeanshose und einen schwarzen Kapuzenpullover. Der zweite Täter war 1,75 bis 1,80 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er trug einen Oberlippen- und Kinnbart. Weitere Merkmale laut Polizei: dunkle Haare und ein schwarzes Oberteil.

Hinweise zu dem Überfall und den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421)/362 38 88 entgegen.

Der 27-Jährige habe die Tat erst im Laufe des folgenden Vormittags angezeigt, ergänzt die Polizei und rät Opfern einer Straftat, so schnell wie möglich den Notruf zu wählen, damit keine Zeit für eine mögliche Fahndung nach den Tätern verloren geht.