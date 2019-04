Tischler Helmut Sattmann in seinem Adirondack-Chair. (Frank Thomas Koch)

Helmut Sattmann hatte mal eine Gartenbank aus Plastik. „Als der Weichmacher raus war, wurde sie spröde.“ Im ehemaligen Bunker am Utbremer Kreisel zeigt der Tischler Teilnehmern der Volkshochschule (VHS), wie sie in zehn Stunden einen Gartensessel aus heimischen Hölzern selbst bauen. Und der, sagt Sattmann, hält Wind und Wetter stand. „Wenn man die Lärche nicht behandelt, dann versilbert sie. Die graue Schicht ist ein natürlicher Schutz. Nur direkten Erdkontakt sollte der Stuhl nicht haben.“ Ein wenig Materialkunde gehört bei Sattmanns Kursen auch dazu.

„Fräsen macht Spaß“, steht auf einem Holzschild, das schief unter den Neonröhren an der Werkstatt-Wand hängt. Ganz in der Nähe finden sich Feilen, Bohrmaschinen und jede Menge Werkzeuge mehr. Seit 1998 unterweist der gebürtige Hesse, lange graue Locken, runde Hornbrille, Frauen und Männern in dem fensterlosen Raum mit Schnurtelefon VHS-Teilnehmer im Bau von Designermöbeln. Er fertigt mit ihnen zusammen zum Beispiel den Zig-Zag-Stuhl von Geritt Rietveld fürs Wohnzimmer oder eben den in den Adirondack Mountains beheimateten Adirondack-Chair für den Garten. „Den baue ich seit Jahren. Erst mit Leuten, die in Amerika oder Kanada im Urlaub waren und ihn da gesehen haben, dann schwappte das hier rüber.“ Die Beliebtheit des Gartensessels kommt nicht von ungefähr, meint der Volkshochschullehrer: „Der Stuhl ist sehr bequem.“

Helmut Sattmann hat seine eigene Variante noch etwas bequemer gemacht. Anders als beim Original wird beim Helmut-Sattmann-Adirondack etwas mehr Holz verbaut. Damit die VHS-Kursteilnehmer am Ende des Tages auch tatsächlich einen kompletten Gartensessel mit nach Hause nehmen können, fertigt der Bauingenieur einige Einzelteile vor.

„Ich musste da erst Lehrgeld zahlen“, erinnert er sich an den ersten Kursus. Er hatte mit zu wenigen Maschinen kalkuliert. Auch der ursprüngliche Zeitplan war etwas zu knapp bemessen. Die ersten Teilnehmer seien kaum fertig geworden, erst mit einer Portion Süßigkeiten aus dem nahegelegenen Supermarkt als Energiekick schafften es schließlich doch alle Teilnehmer, ihren Adirondack-Chair zu Ende zu bauen. „Aber die Leute sind sehr begeistert bei der Sache – das wirkt natürlich zurück“, meint Sattmann.

Drei bis vier Möbelbaukurse gibt der Bauingenieur nach eigenen Worten für die VHS im Monat. Bei der Zusammensetzung seiner Schülerschaft hat er einen Wandel festgestellt: „Früher waren das alles männliche Hardcore-Heimwerker mit einer Wahnsinns-Werkstatt zuhause, die nur ein paar Tipps von mir wollten. Inzwischen sind die meisten Teilnehmer Büromenschen, die tagsüber am PC arbeiten und abends nicht sehen, was sie den ganzen Tag gemacht haben.“ Seit einigen Jahren sei auch der Anteil der Frauen im Kursus gestiegen. Einige Teilnehmer kommen auch mehr als einmal.

„Eine Dame hat bei mir fünf Adirondack-Stühle gebaut. Die Erklärung war einfach: Immer wenn sie in dem Stuhl lag, standen ihre Kinder mit der Stoppuhr neben ihr und haben gefragt: Wann dürfen wir auch mal drin sitzen? Diese Dame hat dann für jedes Kind einen Stuhl gebaut.“ Manche seiner Teilnehmer, sagt Helmut Sattmann, fänden den Adirondack-Chair so bequem, dass sie ihn nicht in den Garten, sondern ins Wohnzimmer stellten: „Als Fernsehsessel.“

Nur einen Platz in Helmut Sattmanns Kursen zu bekommen, ist nicht so einfach: Bis November ist er ausgebucht – mit Teilnehmern auf der Warteliste.