Viktoria möchte lieber mit einem lebendigen Therapiehund als mit ihrem Stofftier spielen. Der könnte die Achtjährige auch gut im Alltag unterstützen. (Leon Schlesselmann)

Viktoria ist ein Mädchen wie jedes andere: Sie trägt ihre blonden, langen Haare gerne offen, mag Pfannkuchen mit Schokocreme und spielt in der Pause sehr gerne Galgenraten. „Mein aller größter Wunsch ist ein Hund“, sagt die Achtjährige. Mit dem würde sie dann kuscheln und spielen. „Und er könnte mir helfen, Sachen zu holen oder das Licht anzumachen“, sagt sie. Denn etwas unterscheidet die Drittklässlerin doch von ihren Klassenkameraden. Viktoria hat eine unheilbare Muskelerkrankung.

Die Idee, einen Therapiehund anzuschaffen, hatte Viktorias Mutter Mareike Beyer schon lange. Der Hund könnte dem Mädchen nicht nur bei den kleinen Herausforderungen des Alltags helfen. Ihre Mutter ist überzeugt davon, dass ein Hund Viktoria auch seelisch sehr gut tun würde. „Nach der letzten OP hatte Viktoria sehr wenig Lebensmut, der kam erst wieder, als ich ihr von der Idee mit dem Therapiehund erzählt habe“, erzählt die 33-Jährige.

Bei der Operation Ende 2019 bekam das zierliche Mädchen eine Magensonde gelegt. Sie soll ihr helfen zuzunehmen. Ziel ist es, sie für eine Rückenoperation fit zu machen. Diese Operation ist lebenswichtig für das Kind. Eine Metallstange muss dabei die Wirbelsäule stabilisieren, damit die nicht immer weiter auf lebenswichtige Organe drückt. „Sie hat große Angst vor der Operation“, weiß Viktorias Mutter, „zumal nicht klar ist, ob sie danach noch wie jetzt im Rollstuhl sitzen und weiterhin kleinere Strecken laufen kann.“ Die Stange im Rücken kann jedes Jahr etwas in die Länge gezogen werden – alle drei Jahre muss diese Operation am Rücken dann wiederholt werden.

Unbezahlbar

Ein Therapiehund wäre in dieser Situation für Viktorias seelische Unterstützung unbezahlbar, so Mareike Beyer. Unbezahlbar ist er für die alleinerziehende Mutter aber auch im wahrsten Sinne des Wortes. Bis zu 25 000 Euro kostet ein Hund, der mehrere Jahre lang von einem Trainer ausgebildet worden ist. Dazu kommen Kosten für Futter, Hundesteuer, Versicherung und Tierarzt, gegebenenfalls eine Notfall–Betreuung und eine Nachschulung des Hundes. So kommen auf zehn bis zwölf Jahre gerechnet noch einmal bis zu 20 000 Euro Kosten auf die kleine Familie zu.

Mareike Beyer kann derzeit nicht arbeiten, da sie Viktoria immer wieder ins Krankenhaus, zu Therapien und gelegentlich auch in die Schule begleitet. „Das macht kein Arbeitgeber lange mit“, hat sie festgestellt. Dazu kommt die psychische Belastung durch Viktorias Behinderung. Die Grundschülerin hilft auch selbst kräftig mit die nötige Summe zusammenzubekommen. Sie spart ihr gesamtes Taschengeld. „53 Euro habe ich schon. Wenn das in dem Tempo weitergeht, bin ich eine alte Oma, bis wir den Hund haben“, meint sie.

Viktorias Muskelkrankheit nennt sich Bethlem-Myopathie. Nach Aussagen der Ärzte sei Viktoria besonders stark betroffen, berichtet die Mutter. Dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt, war sofort nach der Geburt klar. „Überbeweglich“ nennt es die Mutter. Arme und Beine schlackerten. Monatelang habe das Kind alle halbe Stunde gestillt werden wollen. Den Rest des Tages habe Viktoria geschrien. „Die Hebamme sagte, manche Kinder sind einfach so. Darum habe ich das ertragen“, erinnert sich die 33-Jährige.

Mit drei Monaten war klar, warum das Baby nonstop schrie: Bei einer Routineuntersuchung kam heraus, dass beide Beine aus den Hüftgelenkspfannen gerutscht waren. Es folgten quälende Wochen auf einer Art Streckbett, die aber keinen Erfolg brachten. Dann wurde Viktoria zum ersten Mal operiert. Im Anschluss folgten zahlreiche Untersuchungen, Therapien und Krankenhausaufenthalte. Im Kindergarten bewegte sich Viktoria mit einem Rollator, in der Grundschule hat sie einen Rollstuhl. In ihrer Klasse ist sie sehr beliebt. Und auch in der Familie bekommt sie viel Unterstützung.

Zu ihren schönsten Erlebnissen zählte der Besuch bei Werder Bremen im Weser-Stadion mit ihren älteren Cousins Ende 2019. Sehr gerne übernachtet sie am Wochenende bei ihrer Oma. Die würde auch bei der Versorgung des Hundes helfen, wenn Viktoria im Krankenhaus ist. Nur etwa 100 Patienten weltweit sind von der Bethlem-Myopathie betroffen, nur wenige so stark wie die junge Bremerin.

Mareike Beyer ist überzeugt: Der Hund würde Viktoria Selbstständigkeit und Glück bringen. Therapiehunde werden darauf trainiert, ihren Menschen zu unterstützen. Häufig werden Retriever oder Labradore zu Therapiehunden ausgebildet. Sie gelten als gelehrig und haben den Wunsch, ihrem Menschen zu gefallen. Viktorias Hund müsste beispielsweise lernen, am Rollstuhl zu gehen, Dinge aufzuheben, zu holen oder Laut zu geben, falls Viktoria sich in einer gefährlichen Situation befindet.

Wer Viktoria bei ihrem Wunsch unterstützen möchte, der kann spenden an: Mareike Beyer, Verwendungszweck: Therapiehund Viktoria, Konto DE05 2905 0101 3402 4597 33 bei der Sparkasse Bremen.