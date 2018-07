Der Totschlag-Prozess zu Tritten gegen den Kopf eines Mannes geht vor dem Landgericht Bremen in seine entscheidende Phase. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Wenn in Polizeiberichten oder vor Gericht von Hämatomen im Gesicht des Opfers die Rede ist, klingt dies irgendwie medizinisch abstrakt. Man weiß, worum es dabei geht, hat eine ungefähre Vorstellung davon, wie das wohl aussehen könnte ... Doch wer an diesem Morgen in Saal 249 im Landgericht die auf eine Leinwand projizierten übergroßen Fotos vom Gesicht des Opfers sieht, bekommt eine Ahnung davon, warum es Juristen gibt, die vehement fordern, dass Tritte gegen den Kopf als "versuchter Totschlag" zu bewerten sind und nicht als "gefährliche Körperverletzung". Das gesamte rot angeschwollene Gesicht des Opfers ist ein einziger Bluterguss. Und mittendrin schemenhaft das Logo eines bekannten Sportschuhherstellers.

Angeklagt wegen versuchten Totschlags und gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung sind zwei 20 und 24 Jahre alte Männer aus dem Kreis Verden. Sie sollen am 18. November 2017 in einem Bremer Club einen Mann zu Boden geschlagen haben. Dann habe der Jüngere der beiden dem am Boden Liegenden mit voller Wucht ins Gesicht getreten, sagt die Staatsanwaltschaft. Dabei habe er den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen. Deshalb die Anklage wegen versuchten Totschlags.

Zeugen haben den 20-Jährigen als Treter identifiziert. Am Freitag hatte nun ein Sachverständiger der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle (KTU) der Polizei Bremen das Wort. Ihm waren die Schuhe der Angeklagten zur Untersuchung übergeben worden, schwarze Sportschuhe der Marke Lacoste, Größe 47, sowie grau-weiße von Nike, Größe 44. "Können diese Schuhe die Verursacher der Spuren im Gesicht des Opfers sein?", lautete die zu klärende Frage.

Denn im Gesicht des Mannes waren an Wange und Stirn inmitten der Unterblutungen Profilelemente von Schuhen erkennbar. Es gebe eine grundsätzliche Formübereinstimmung, erläuterte der Sachverständige der KTU. Gemeint waren damit die Bogenform, das trapezförmige Muster und vor allem der Doppelrahmen um das Firmen-Logo auf der Nike-Sohle. Sogar der bekannte Haken selbst war schemenhaft auf der Wange des Opfers zu erkennen.

Wofür der Täter mit enormer Kraft zugetreten haben müsse, konstatierte der Sachverständige, der seinen Befund dann allerdings einschränkte. Die Fotos seien als Beweismittel nur "bedingt geeignet", weil sie kriminaltechnisch nicht einwandfrei aufgenommen worden seien. Dennoch legte er sich in zweierlei Hinsicht fest: "Ich kann nicht sagen, dass es genau diese Nike-Schuhe waren, aber dieses Modell kommt als Verursacher der Spuren infrage." Und: "Das andere Paar war es definitiv nicht."

Was zu einer harten Nuss für das Gericht werden dürfte. Denn die Schuhe, die der Experte kategorisch ausgeschlossen hat, waren die des 20-jährigen Angeklagten. Die Nike-Schuhe, die es theoretisch gewesen sein könnten, trug der 24-Jährige. Doch der wiederum stand von Anfang an nicht unter Verdacht, der Treter gewesen zu sein. Und der bisherige Verlauf der Verhandlung bestätigte dies.

Der Prozess wird am Montag, 30. Juli, um 9 Uhr mit den Plädoyers von Staatsanwältin und Verteidigern fortgesetzt.

Zur Sache

Freitagmorgen im Landgericht: Seit Stunden knallt die Sonne aufs Fenster von Saal 249. Der dünne Vorhang vor der Scheibe hilft da wenig, der Gerichtssaal hält jedem Vergleich mit einer Sauna stand. Leichte Verzweiflung auf den Gesichtern der Prozessbeteiligten. Die Aussicht, die nächsten vier, fünf Stunden in diesem Raum verbringen zu müssen, ist schon erschreckend genug. Aber das dazu noch in einer schwarzen Robe ... Denn vor Gericht herrscht für Richter, Staatsanwälte und Verteidiger Robenpflicht.

Doch die Vorsitzende Richterin signalisiert Gesprächsbereitschaft. "Wir probieren es, bis es unerträglich wird", erklärt sie zu Prozessbeginn. "Es ist jetzt schon unerträglich", sagt einer der Anwälte, doch erstmal wird in Schwarz verhandelt. Eine Stunde lang, dann muss die gestrenge Kleiderordnung deutscher Gerichte diesem Sommer Tribut zollen. Weiter geht's ohne Robe. Allerdings nicht im T-Shirt oder Hawaiihend – die Prozessbeteiligten sind alle im weißen Hemd oder in weißer Bluse erschienen.