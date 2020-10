Ein Mensch starb bei dem Brand. (Christian Butt)

Bei einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Bismarckstraße ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der Brand wurde am Freitagabend von mehreren Anrufern gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter schwarzer Rauch aus den Fenstern und Türen des Gebäudes. Drei Bewohner wurden über Drehleitern gerettet.

Insgesamt wurden 17 Menschen von einem Notarzt gesichtet. Ein 64 Jahre alter Familienvater erlag trotz sofortiger Reanimation seinen schweren Verletzungen. Seine 51 Jahre alte Frau und der 19-jährige Sohn wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht.

Durch das Feuer sind mehrere Wohnungen des Mehrparteienhauses nicht mehr bewohnbar. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Keller einer Werkstatt aus. Die Kriminalpolizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

+++ Aktualisiert um 11.16 Uhr +++