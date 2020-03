Cathrin Bußler, Inhaberin des Fisherman’s, beim Tischgespräch. (Christina Kuhaupt)

Cathrin Bußler kann sich nicht entscheiden. Thunfisch-Dip, Aioli oder doch lieber die Tomatensalsa? Die Qual der Wahl, wohin sie ihr Baguettestück als nächstes tunken soll, ist in diesem Fall eine echte. Denn eigentlich ist die Inhaberin des Restaurants Fisherman’s seit Längerem auf strenger Diät – und meidet Soßen ebenso wie Brot ganz. Heute gönnt sie sich allerdings eine Ausnahme. Denn heute ist einfach ein miserabler Tag.

„Wir sind unterbesetzt“, erklärt Bußler ihre Spannung, die aus einem weiteren Grund eine allzu nachvollziehbare ist: es ist ihr erster Tag nach dem Urlaub. Dass sie gestern noch in der ägyptischen Sonne lag und sich gemeinsam mit ihrem Verlobten Marcus Tu, der auch Mitinhaber und Chefkoch des Lokals ist, vom stressigen Wintergeschäft erholen konnte, heute jedoch direkt wieder mit einer personellen Krankheitswelle begrüßt wurde, ist für die Front-Chefin besonders ärgerlich. Und genau deshalb dürfe heute ausnahmsweise „gecheatet“, also sündhaft gespeist werden.

Da bin ich natürlich am Start – und tunke mein Baguettestück in die sogenannten Aioli. Denn in Wahrheit sollte der Dip hier ,pürierte Knoblauchzehen’ heißen. „Echt?“, fragt Bußler, die sich direkt selbst überzeugen möchte. „Oh ja. Wer hiernach in die Glocke will, wird für andere zur Belästigung“, scherzt sie zurück und sagt, dass die Notiz an die Küche weitergeleitet werde. Was sie außerdem gern an die Küche weitergeben darf, ist mein Lob für diese in Kräuteröl marinierten Wildgarnelen (13,90 Euro). „Die liebe ich“, sagt Bußler zu meinem Ärger, da es mir nicht anders geht und ich von den vier Stück am liebsten alle abbekommen hätte. Aber es geht ja weiter.

Probiert und empfohlen: „Na dann bin ich jetzt mal auf den besten Backfisch der Stadt gespannt“, necke ich beim Anblick unseres nächsten Gerichts. Die Gastronomin errötet und versteht die Anspielung auf die entsprechende Gerichtsbetitelung in der Karte natürlich sofort. Wer so selbstbewusst agiert, muss natürlich umso mehr abliefern. Und so bin ich gespannt, ob mich die Spezialität des Hauses umhauen wird. Sie tut es. Der Fisch ist exakt so, wie auf der Karte versprochen: knusprig, locker und goldbraun gebacken – im Gespann mit der delikaten, hausgemachten Remoulade gar formvollendet. Bußler geht hier mit, stört sich jedoch derweil am Kartoffelsalat. „Er ist zu lasch. Und es fehlt eindeutig Essig“, kritisiert sie und gesteht, mit der norddeutschen Variante aus Mayo, Erbsen und Fleischsalat aufgewachsen und deshalb ohnehin kein Fan dieser süddeutschen Zubereitung zu sein.

Wovon sie jedoch ein absoluter Fan ist, sind die nordischen Matjesfilets „Hausfrauenart“ mit Bratkartoffeln und Salatbouquet (15,90 Euro). „Das ist das einzige Gericht, wo ich mich für kalten Fisch begeistern kann“, lobt die gelernte Hotelfachfrau. Vorschusslorbeeren, die sie zurecht verteilt: diese fettig-öligen, salzig-sauren Filets sind schon sehr lecker – und die dünnen Gräten fallen kaum störend ins Gewicht, umso weniger in Verbindung mit der tollen Hausfrauensoße. „Für euch Jüngere ist auch Holland in Not, wenn ihr mal eine Gräte findet, was“, stichelt die 42-Jährige lachend.

So gern ich auf diese Generationenfrage eingehen würde, hier muss es mit den Geschmacksfragen weitergehen. Die knusprigen Bratkartoffeln mit Speck munden mir sehr und begeistern die Wirtin, die ihr Meinungsbild vom ganzen Gericht längst gefestigt hat: „Eine deftige Sauerei, ich liebe es.“

Es ist Skrei-Saison. Da darf die norwegische Delikatesse, hier für 24,90 Euro mit Kartoffel-Sellerie-Stampf angeboten, natürlich nicht fehlen. Zunächst probiere ich die mit Tomaten, Blattspinat und einem Schuss Ouzo zubereitete Gemüsebeilage – und finde sie, etwas überrascht, hervorragend. „Bei Kartoffelstampf liebe ich alle Varianten“, leitet die Chefin zur Hauptbeilage über, welche mir jedoch keine Liebesworte entlockt: geschmacklich die pure Neutralität. Da ist der Skrei schon gefälliger, auch wenn mir dieser über den Zenit gebraten scheint. Prompt folgt da jedoch die Opposition: „Hier werde ich nicht meckern. Wenn ich dieses blütenweiße Fleisch sehe, wird mir warm.“ Diese Wärme möchte ich ihr dann – und gerade an diesem Tag – auch nicht mehr nehmen.

Der Gruß aus der Küche: Da ihr Mann chinesische Wurzeln hat, müsse es bei ihnen mindestens alle zwei Tage Reis geben. Und hier zieht es sie gern ins Restaurant Nanking, das „alteingesessen, traditionell und ohne Büfett“ sei.

