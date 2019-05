Christian Bruns hat jahrelang die Bremer Interessen in Brüssel vertreten. (fr)

Er hat sich viele Jahre auf europäischer Ebene für die Hansestadt stark gemacht: Ende vergangener Woche ist Christian Bruns, der langjährige Leiter der Bremer Landesvertretung in Brüssel und der Abteilung Europa und Entwicklungszusammenarbeit, im Alter von 67 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Das teilte die Senatskanzlei am Montag mit.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) würdigten die großen Verdienste von Bruns. „Wir verlieren mit ihm einen überzeugten Bremer und einen leidenschaftlichen Europäer“, sagte Sieling. Bruns’ große politische Erfahrung, dessen Weitsicht, Umtriebigkeit und große Leidenschaft sowohl für seine Heimatstadt Bremen als auch für ein starkes, friedliches und tolerantes Europa hätten auch die Arbeit von Zukunftskommission und Zukunftsrat wesentlich geprägt. Bruns hatte der Zukunftskommission als Projektleiter vorgestanden.

Christian Bruns wurde am 14. März 1952 in Bremen geboren. Nach dem Abitur am Gymnasium Waller Ring studierte er an der Universität Bremen Geschichte und Politik. 1989 zog es ihn in die Bremer Verwaltung: Bis 1992 war er Referatsleiter für europäische Angelegenheiten in der Bremer Senatskanzlei, im Anschluss vertrat Bruns die Hansestadt in Bonn im Ausschuss für europäische Angelegenheiten des Bundesrates.

1995 ging es für den Bremer dann nach Brüssel: Vier Jahre lang war er dort bei der Generaldirektion Beschäftigung der Europäischen Kommission tätig, ab 2000 leitete er die Bremer Vertretung bei der EU und die Abteilung für Europaangelegenheiten. 2017 kehrte er schließlich nach Bremen zurück und koordinierte die vom Senat eingesetzte Zukunftskommission.

Auch Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer reagierte betroffen auf die Nachricht vom Tode von Christian Bruns: „Er hat sich verdient gemacht, für den europäischen Gedanken, um die Zukunft unseres Kontinents – und er hat sich um Bremen verdient gemacht. Seine ruhige, kluge Stimme ist verstummt. Sie wird fehlen.“