Meter für Meter können sich Passanten über moderne Sklaverei informieren. (Frank Thomas Koch)

Weltweit gibt es etwa 21 Millionen Menschen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind. Allein in der Europäischen Union (EU) wurden vor sechs Jahren knapp 11 000 Opfer registriert. Und der Profit, den Menschenhändler erwirtschaften, liegt jährlich bei 117 Milliarden Euro. Diese Zahlen hat das Europäische Parlament veröffentlicht.

Weil moderne Sklaverei nach wie vor ein großes Problem ist, rief die Europäische ­Kommission vor elf Jahren den EU-Tag gegen Menschenhandel ins Leben. Dieser wird immer am 18. Oktober veranstaltet. Bereits an diesem Sonnabend hat die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission Deutschland mit ihrer Aufklärungskampagne „#unfrei“ in verschiedenen Städten Halt gemacht, um auf das globale Problem des Menschenhandels aufmerksam zu machen und auf die prekäre Situation der Betroffenen hinzuweisen.

Mehr zum Thema Kommentar zum Prostituiertenschutz Ein Gesetz, das niemand braucht Vor einem Jahr trat das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Die Idee schien gut, doch das Gesetz ... mehr »

In Bremen rollten die Aktivisten am Nachmittag neben dem Dom etwa einen 15 Meter langen „Unrechtsweg“ aus. Meter für Meter konnten die Passanten darüber laufen und sich über moderne Formen der Sklaverei informieren. Zudem verteilten die Aktivisten blaue Armbänder mit der Aufschrift „#frei“, mit denen jeder ein Zeichen setzen kann. Parallel fanden und finden in 18 Städten ähnliche Aktionen statt, seit 2016 hat die Organisation nach eigenen Angaben mehr als 30 000 Armbänder abgegeben.