Golf-Trainer André Schneider zieht den Schwung voll durch – und aktiviert damit etwa 130 seiner Muskeln. (Christina Kuhaupt)

Genau genommen betreibt André Schneider Kraftsport. Wenn er mit dem Schläger ausholt und den kleinen weißen Ball zu seinen Füßen mit einer flüssigen Schwungbewegung 200 Meter weit schlägt, hat er über 130 Muskeln in seinem Körper aktiviert. "Vor allem die Rumpfmuskulatur sowie die Unterarm- und Schultermuskulatur wird dabei beansprucht", erklärt der 35-Jährige.

Schneider ist Golflehrer beim Golf-Club Oberneuland. Eine Zusatzausbildung zum medizinischen Fitnesstrainer hat er ebenfalls. Genau das Richtige für den Golfsport, sagt er. Denn der habe weit mehr mit Gesundheit zu tun, als landläufig bekannt sei. Dass Golf gut für das Herz-Kreislaufsystem und das Immunsystem sei, liege eigentlich auf der Hand, erklärt der Trainer. "Durch die körperliche Bewegung an der frischen Luft wird das Kreislaufsystem angeregt." Wer Golf spielt, ist meistens in hügeligem Gelände unterwegs und schleppt einige Kilos an Ausrüstung mit. Das bringt den Kreislauf auf Touren.

Wer eine 18-Loch-Runde spielt, braucht dafür vier bis fünf Stunden und legt zwischen sechs und zehn Kilometern zurück, erläutert der Trainer. Selbst bei der unter Golfern zunehmend beliebten Neun-Loch-Version bewegt man sich gut zweieinhalb Stunden durch die Natur. Reichlich Gelegenheit also, um Vitamin D zu bilden und Kalorien zu verbrennen – bis zu 1200 auf einer großen Runde.

"Um den Kalorienverbrauch einer Runde Golf zu erreichen, müsste man, abhängig vom Körpergewicht, bei mittlerer Geschwindigkeit etwa zwei Stunden Laufen gehen. Oder fast dreieinhalb Stunden Tennis spielen. Oder über eine Stunde Bahnen schwimmen", rechnet der Deutsche Golf Verband (DGV) vor. Und apropos Natur: Eine Runde über die gepflegte Anlage eines Golfplatzes, inmitten von sattgrünen Bahnen, Wäldern, kleinen Bachläufen und Teichen zu drehen, sei Entspannung pur, sagt Schneider.

"Golf hat auf jeden Fall stressabbauende Funktion." Der DGV spricht in diesem Zusammenhang von einem "Ventil gegen Stress". Bei einer Runde Golf komme körperliche Fitness und psychische Entspannung zusammen. "Das macht Golf zum idealen Ausgleichssport für alle, die Stress im Beruf haben und mit dem Risiko eines Burnouts konfrontiert sind."

Vergleichbar mit Wandern

Hinzu käme die soziale Komponente. "Vielen Golfern geht es nicht allein um den Sport, sondern auch um den Kontakt zu anderen", erklärt Schneider. Man könne natürlich alleine eine Runde gehen, die Regel seien aber Zweier-, Dreier- und Vierergruppen, sogenannte Flights. Dabei spiele die Geselligkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle. Gerade für die älteren Spieler.

"Golf ist ein niedrigschwelliger Ausdauersport", sagt Johannes Lüke, Allgemein- und Sportmediziner. "Durch die langsame und ruhige Bewegung wird der Fettstoffwechsel gut angekurbelt." Vergleichbar sei dies mit Wandern. Das Verletzungsrisiko sei relativ gering und aufgrund von gleichbleibenden Belastungsspitzen und gelenkschonenden Bewegungen könne Golf problemlos bis ins hohe Alter betrieben werden.

Zudem fördere diese Sportart die Konzentrationsfähigkeit und den Gleichgewichtssinn. Und damit könne man gar nicht früh genug anfangen, ist André Schneider überzeugt. Beim Training mit Kindern – "Viel spielerisches Lernen, wenig Technik!" – gebe es zum Beispiel viele sensomotorische Übungen. "Die Kinder stehen auf einem Wackelbrett und fangen dabei Bälle", gibt der Trainer ein Beispiel. "Ziel dabei ist, dass die Kinder ein gutes Körpergefühl bekommen."

Je mehr das Spiel dann später zum Sport werde, rückten stärker auch konditionelle Fähigkeiten in den Fokus, unterstreicht der Trainer den sportlichen Charakter des Golfs. Wer Golf als Spaziergang mit Schlägern abtue, liege weit daneben. "Ohne die entsprechende Kondition schafft man keine komplette Runde, sondern ist schon nach ein paar Löchern kaputt."

Studie: Niedrigeres Sterberisiko

Den ultimativen Beleg für die gesundheitsfördernde Wirkung des Golfsports lieferten indes Wissenschaftler des Karolinska-Instituts in Stockholm. Sie haben festgestellt, dass ältere Golfer ein 40 Prozent niedrigeres Sterberisiko haben als ihre Altersgenossen mit anderen Hobbys. Laut DGV analysierten die Forscher die Lebensdauer von 300.000 Personen, die nach 1920 geboren und vor 2001 ins Register der schwedischen Golf-Vereinigung aufgenommen wurden.

Verglichen mit den Sterbedaten der Golfspieler und den Daten der nicht Golf spielenden Vergleichsgruppe ergab sich folgendes Bild: Golfer mit dem niedrigsten Handicap spielten am häufigsten und hatten die größte Lebenserwartung. „Ein niedriges Handicap zu halten, setzt voraus, dass man viel spielt. Das unterstützt unsere Annahme, dass größtenteils das Spiel selbst für die verbesserte Gesundheit verantwortlich ist“, folgerten die Wissenschaftler.

Mit zunehmendem Handicap nahm das Sterberisiko zu. Aber auch Golfer mit vergleichsweise hohem Handicap hatten eine längere Lebenserwartung als Menschen, die nicht Golf spielten. Keine Überraschung für Anders Ahlborn, Autor der Studie: „Während einer Runde Golf ist man vier oder fünf Stunden an der frischen Luft und läuft mit einer Geschwindigkeit von bis zu sechs Stundenkilometern – das ist erwiesenermaßen gesund!“