(Frank Thomas Koch)

Der Vorgang ist alles andere als gewöhnlich: Gut ein Jahr vor der Wahl kündigt ein Senator an, dass er für ein nächstes Kabinett nicht mehr zur Verfügung steht. Das hat zweierlei Konsequenzen. Zum einen hat er damit an Durchsetzungskraft verloren. Man nennt das gemeinhin „lame duck“, so viel wie lahme Ente, ein Ausdruck, der nicht etwa nur in Zusammenhang mit einem grünen Senator für Umwelt üblich ist. Zum anderen kann er bis zum Ende seiner Amtszeit tun, was er will, ohne die besondere Art von Rücksicht zu nehmen, die in Bremen eben zu nehmen ist, wenn man politisch länger überleben will als eine oder zwei Amtszeiten.

Joachim Lohse hatte es nicht leicht in Bremen, obgleich er als Nachfolger von Reinhard Loske mit offenen Armen empfangen wurde, sowohl von den Grünen als auch von den Bremern. Loske war mit Bremen, den Bremern und den Bremer Grünen nicht recht warm geworden oder sie nicht mit ihm. Er hegte andere Erwartungen an seine Position, hatte das Kleingedruckte offenbar übersehen, das ihn auch in die Niederungen eines Dezernenten führte, nicht nur zu den Aufgaben eines Landes­ministers.

Damit hatte Joachim Lohse keine Probleme. Er gilt als engagiert und klug, loyal und lauter. Er trägt die Nase nicht hoch und hat das kleine Bremen nicht als Sprungbrett für etwas Größeres betrachtet. Anders als andere Ressorts (wir wollen keine Namen nennen) ist seine Behörde an der Spitze gut aufgestellt. Problematischer ist da schon ihr Profil – Umwelt, Bau und Verkehr sind wegen widerstreitender Anforderungen ohnehin kaum unter einen Hut zu bringen, verlangen einem Grünen jedoch einen strapaziösen Dauerspagat ab. Jemand wie Joachim Lohse, aus Überzeugung grün vom Scheitel bis zur Sohle, muss schizophren werden, um den Herausforderungen der drei Abteilungen gleichermaßen gerecht zu werden, obendrein den komplizierten Grünen und dem anspruchsvollen Koalitionspartner.

Daran ist Lohse letztlich gescheitert. Als Bau- und Verkehrssenator hat er die Interessen der Wirtschaft vernachlässigt. Die Vollendung der A 281 war nicht sein Herzensthema, die Probleme eines Logistikstandorts wie Bremen, der ohne ein gescheites Straßennetz nicht gedeihen kann, hatten für ihn nicht die höchste Priorität. Der Entschluss, 136 mächtige Bäume zu fällen, hat wiederum Bremer vergrätzt, die von Grünen erwarten, alles zu bewahren, was grün ist – indes ein unerfüllbarer Anspruch, sobald man sich auf einem Sitz in der Bürgerschaft oder in einem Senats­ressort niederlässt. Regieren ist nun mal nichts für Dogmatiker, nicht in einer Koalition, schon gar nicht in Bremen, erst recht nicht in Zeiten, in denen Parteien kompromissbereit sein und noch jeden Wähler nehmen müssen.

Dass Joachim Lohse im Senat keine festen Wurzeln schlagen konnte, liegt aber auch in seinem Naturell begründet. Das politische Parkett ist bekanntlich kein Untergrund wie jeder andere, es ist bisweilen glitschig, uneben sowieso; man kann straucheln, lang hinschlagen, fallen (oder gefällt werden) wie eine Platane. Die Politik unterscheidet von der Wissenschaft, aus der Lohse als Chemiker kommt, dass in Ersterem eins und eins nicht zwangsläufig zwei ist, sondern auch mal drei oder elf, wie es die Umstände gerade erfordern. Diese Rechnung muss man, ohne rot zu werden, aufmachen können.

Lohses Sache ist das nicht. Er ist nicht abgefeimt genug, er hat nichts gegen die unternommen, die ihn loswerden wollten, er hat keine Bündnisse geschmiedet. Er soll stur, undiplomatisch und unbelehrbar sein können, manchmal ist er zum falschen Zeitpunkt vorgeprescht. Bekleidete er ein Ehrenamt, hätten ihn die Grünen dennoch nicht in die Wüste geschickt, aber auf einen gut bezahlten Senatorenposten sind manche scharf – auch friedensbewegte Grüne.

Nicht zuletzt war Lohse die verhaltensökonomische Methode des ­„Nudging“ fremd. Übersetzt bedeutet es schubsen. Darunter versteht man, Menschen zum Besseren zu verführen wie einen Esel mit einer Möhre, sie in die richtige Richtung zu stupsen, statt zu ihrem Glück zu zwingen. Bei Lohses Verkehrspolitik und/oder der Kommunikation derselben mussten Autofahrer den Eindruck gewinnen, in Bremen auf Dauer unerwünscht zu sein. Niemand lässt sich gerne aus der eigenen Stadt ekeln, nur weil er es – aus welchen Gründen auch immer – vorzieht, sich mit dem Auto fortzubewegen. Bevor sich das bei der Wahl bitter für alle Grünen rächt, haben sie Konsequenzen gezogen, ebenfalls auf die harte Tour.