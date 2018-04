Symbolbild (Sarah Rauch)

Ein Mann ist bei einer Messerstecherei am Bremer Hauptbahnhof am Samstagabend verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es zu einem Streit zwischen vier Männern gekommen, in dessen Verlauf ein Mann ein Messer zog und mehrfach auf das Opfer einstach. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen sowie die Begleitung des Opfers, wurden aber kurz darauf von der Polizei gestellt. Das Messer wurde laut Polizei auf der Flucht weggeworfen, Beamte suchten mit Spürhunden am Abend nach der Tatwaffe. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Polizeieinsatz kam es auch zu Behinderungen im Nahverkehr, der für rund 30 Minuten unterbrochen wurde. (sei)