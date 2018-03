Großeinsatz für die Polizei Bremen am Donnerstagabend: Ein unbekannter Anrufer hatte die Beamten über zwei Männer informiert, die mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet ein Lokal betreten hatten. Kurz danach ging bei den Beamten ein weiterer Anruf ein, wonach sich eine große Anzahl von Männern in dieser Gaststätte prügelte.

So rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Streifen- und Mannschaftswagen an. Vor der Kneipe fanden keine Auseinandersetzungen mehr statt. Auf Grund der Hinweise durchsuchten die Polizisten aber sowohl Örtlichkeit als auch Gäste. Dabei suchte auch ein Sprengstoffhund nach Waffen, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Als der Einsatz vorbei war, informierten behandelnde Ärzte eines Bremer Klinikums die Polizei über einen Mann, der sich dort mit Stichverletzungen gemeldet hatte. Nach Angaben der Beamten schwebte der 17-jährige Mann nicht in Lebensgefahr, musste aber stationär aufgenommen werden. Er gab an, von mehreren Tätern aus unbekannten Gründen mit Pfefferspray und einem Messer angegriffen worden sei. Nach der Tat stellte er fest, dass sein Handy fehlte.

Während des Einsatzes der Polizei musste die Straße An der Weide zeitweise in eine Fahrtrichtung sowohl für den Straßen- als auch den Personennahverkehr gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (0421) 3623 888 bei der Kriminalpolizei Bremen zu melden. (röh)