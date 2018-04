Ein Mann wurde bei einer Auseinandersetzung in Vegesack verletzt. (dpa)

An einer Haltestelle im Bremer Stadtteil Vegesack kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer Auseinandersetzung: Kurz nach Mitternacht gerieten mehrere Personen aneinander, nachdem sie bereits in einem Zug aufeinander losgegangen waren. Ein 25-jähriger Mann musste anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bereits gegen 23 Uhr hatte sich der 25-Jährige über den Notruf bei der Polizei gemeldet. Dort gab er an, kurz zuvor mit seiner gleichaltrigen Begleiterin in einem Zug beleidigt und geschlagen worden zu sein. Die eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolglos.

Streitigkeiten eskalieren

Etwa eine Stunde später hielten beide sich an der Bushaltestelle am Vegesacker Bahnhofsplatz auf, als die späteren Tatverdächtigen auf sie zukamen. Mindestens zwei von ihnen erkannte das Pärchen von der vorherigen Auseinandersetzung im Zug wieder. Erneut kam es zu einer verbalen Streitigkeit, die allerdings schnell eskalierte. Laut Zeugenaussagen sollen die drei Tatverdächtigen mehrfach auf den 25-Jährigen eingetreten und ihn mit einem Messer bedroht haben.

Anschließend flüchteten alle drei in Richtung Sagerstraße. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung stellten Einsatzkräfte zwei 19 und 20 Jahre alte Männer, die vorläufig festgenommen wurden. Der Verletzte kam zur Behandlung in eine Klinik. (wk)