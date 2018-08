Fragen zum neuen Quartier beantwortet hier Ingenieur Claus Röttjer. (Lara Jäkel)

Stadtentwicklung zum Mitmachen: Auf dem frei werdenden Grundstück des Klinikums Bremen-Mitte entsteht das Neue Hulsberg-Quartier. Seit Beginn der Planungen vor sieben Jahren ist die Öffentlichkeit stets mit einbezogen worden. So auch beim Bürgerforum „Freiraum und Grüne Mitte“, das an diesem Montag ab 18 Uhr im Klinikum Mitte stattfindet. Bei dem öffentlichen Treffen soll diskutiert werden, wie die Grünflächen und Freiräume im neuen Viertel gestaltet werden könnten. Die Ideen und Wünsche der Bürger fließen dann in die Ausschreibung eines Landschaftsarchitektur-Wettbewerbs ein, mit dem ein endgültiges Gestaltungskonzept gesucht wird.

Auch bei der Bebauung des Quartiers bleibt viel Raum für Initiative aus der Bevölkerung. So ist eines der neuen Baugrundstücke in der Friedrich-Karl-Straße speziell für Wohngruppen reserviert. Im Frühling nächsten Jahres entscheidet eine Kommission über die Vergabe. Entscheidend sind dabei nicht nur die Finanzkraft, sondern vor allem Konzept und Design des Wohnprojekts.

Einer der Bewerber ist die Gruppe „Frieka4“, benannt nach der Adresse des Grundstücks. Seit zwei Jahren tüfteln die neun Mitglieder gemeinsam mit einem Team aus Architekten, Finanz- und Rechtsberater an einem Konzept für gemeinschaftliches Wohnen. Vergangene Woche wurden die Ergebnisse präsentiert: Rund drei Dutzend Miet- und Eigentumswohnungen zwischen 47 und 140 Quadratmeter sollen in der neuen Wohnanlage entstehen.

Im Mittelpunkt des Projektes stehe das gemeinschaftliche Wohnen. Gegenseitige Unterstützung, gemeinschaftliche Entscheidungen, generationsübergreifender Austausch und geteilte Verantwortung seien dabei die wichtigsten Ziele. „Diese Form des Zusammenlebens soll der Tendenz zur Vereinzelung entgegenwirken“, sagt Mitglied Jutta Günther. Dafür seien auch Gemeinschaftsräume, wie etwa eine Dachterrasse und ein Veranstaltungsraum, geplant. Gleichzeitig solle aber auch das individuelle Bedürfnis nach Privatheit respektiert werden: „Wir wollen eine Balance aus Individualität und Zusammengehörigkeit finden."

Neben dem gemeinschaftlichen Aspekt stehe „Frieka4“ auch für eine ökologische und nachhaltige Bauweise und für bezahlbares und barrierefreies Wohnen, unterstreicht Jutta Günther. Auch die Integration einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung oder Senioren sei denkbar und gewünscht. Sollte die Gruppe den Zuschlag für das Grundstück bekommen, könnten die Wohnungen nach ihrer Einschätzung bis zum Sommer 2021 fertig gestellt sein.