Gut gefüllte Partyzelte beim Freimarkt. (Kuhaupt)

Gut gefüllte Partyzelte am Freitag und Sonnabend und bei den ersten Frühschoppen am Sonntag, gut gelaunte Gäste und zufriedene Schausteller und gutes Wetter. Die Stimmung? Hulapalu! Wie der Mann im Mond im Song konnte sich auch die Polizei weitgehend darauf beschränken, dem Treiben auf der Bürgerweide zuzuschauen. „Wir hatten keine Zwischenfälle“, sagt Sprecher Uwe Leschke. „So wünscht man sich das.“ Auch Günther Dahnken, Einsatzleiter beim Malteser Hilfsdienst, sagt: „Im Vergleich zu anderen Jahren war es ruhig für uns.“ Die erste Freimarktwoche steht im Zeichen der Aktionstage. Am Dienstag erscheint im WESER-KURIER die große Couponseite. Am Mittwoch gibt es Aktionen bei der Ladies Night und Donnerstag beim Tag der Menschen mit Behinderung.