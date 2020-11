Barkeeperin Serap Timann macht eine Ansage: Um 23 Uhr greift die Corona-Sperrstunde, sie wirft ihre Gäste raus. (Christina Kuhaupt)

Nachtleben ade: Dieses Wochenende bot die vorerst letzte Chance, noch einmal in den Kneipen und Straßen des Viertels auszuschwärmen. Ein Bier oder einen Cocktail trinken. Freunde und Bekannte abends auswärts treffen. Wir waren dabei, bis die Bars am Samstag zur Sperrstunde um 23 Uhr ihre Stammgäste rauswerfen mussten.

21 Uhr: Im Viertel sind draußen vor den Bars fast alle Tische besetzt. Vor den beliebteren Kneipen ergattert man nur noch mit Glück einen Platz. Fast könnte man meinen, man sei an einem dieser lauen Spätsommerabende unterwegs. Dabei ist es kalt, nieselig und seit 17 Uhr dunkel. Doch die nasse Nacht schreckt die Norddeutschen nicht.

In den Straßen: Ein Gefühl von echtem Samstagabendflair. Kleingruppen junger Leute ziehen mit Bier in der Hand umher, darunter mischen sich Halloween-Feiernde. Der Papst ist mit hoher roter Haube unterwegs. Batmans Joker stürzt sich noch einmal ins Nachtleben. Eine Gruppe jugendlicher Nonnen mit auf die Stirn gemalten Kreuzen, Miniröcken und Netzstrumpfhosen schlendert umher.

Das Wohnzimmer – ein Kneipen-Klassiker – hat heute fünf Tische rausgestellt, wo sonst nur einer steht, erzählt Barkeeper Max Hädrich. Es ist mehr los als zuletzt: „Die Leute haben Lust auf einen letzten Abend.“

Beim Bermuda-Dreieck herrscht trotz Dauerregen draußen Partyflair – im Inneren der Kneipen ist wenig los. (Christina Kuhaupt)

Vier Wochen sind okay

„Wir wollen das noch mal genießen, bevor es vorbei ist“, sagt Vlad Mamedov, der mit Freunden und Kollegen im Wohnzimmer sitzt. Es gibt Jägermeister und Mexikaner, dazu Bier. „Wir wollen jetzt noch mal richtig Gas geben. Die letzten vier Tage war ich jeden Tag hier, das hätte ich sonst wohl so nicht gemacht“, sagt der 32-Jährige. Was sie von den November-Beschlüssen halten? „Es sind vier Wochen, es ist okay“, sagt Katharina Stolz, die mit Vlad Mamedov am Tisch sitzt.

„Ich finde die Maßnahmen richtig, aber auch schwer“, sagt Wohnzimmer-Barkeeper Max Hädrich. „Das Nachtleben ist für viele ein Ausgleich nach der Arbeit oder dem Studium, viele sitzen sonst den ganzen Tag zu Hause.“ Er sorgt sich um die kleinen Bars im Viertel: „Für die wird es richtig hart, sich durch den Winter zu hangeln.“ Auch das Wohnzimmer habe den Sommer über keinen Gewinn gemacht. Ob es beim Lockdown nur im November bleibt? „Ich glaube, dass wir dieses Jahr nicht mehr aufmachen.“

22 Uhr: Ein kleines Herzstück des Bremer Nachtlebens ist das Bermuda-Dreieck. Dort knubbeln sich die Bars: Capri-Bar, Bermuda, Heartbreak, Urlaub. Draußen Klapptische und Bänke mit Heizpilz unter Schirmen, drinnen ziemlich tote Hose. Manche Grotten der Capri-Bar sind leer, draußen vor der Tür herrscht Partyflair. Man hört Deutsch, dazu viel Englisch und Spanisch. An den Tischen sitzen viele eng zusammen. „Wir wurden ein bisschen überrannt heute“, sagt Barkeeper Dimitrios Kotrotsos. „Sonst kennen wir die meisten unserer Gäste, heute sind viele Erstis da. Es ist ein verrückter Abend, weil Schluss ist.“ Seine Stammgäste werden ihm fehlen, sagt er: „Manche kenne ich seit Jahren.“ Was er ab diesem Montag machen wird? „Beim letzten Lockdown habe ich mit Puzzeln angefangen“, sagt er trocken.

Um 23 Uhr ist Schluss: Ajabnoor Khan räumt zur Sperrstunde die letzten Tische vor den Bars ab. (Christina Kuhaupt)

Und die Gäste? Manche nehmen die Lockdown-Pläne mit einem Schulterzucken: „Man hat sich schon an das zu Hause bleiben gewöhnt“, sagt ein 21-Jähriger. Andere sehen es ernster. „Das geht schon auf die Psyche“, sagt Student Frederic Wilms, der mit Mitbewohnern und Freunden in kleiner Runde draußen am Bermuda-Dreieck sitzt. Kein Ausgehen, kein Vereinssport mehr und: „Viele von uns haben großen Abstand zu unseren Familien, weil die nicht in Bremen wohnen und wir sie jetzt nicht sehen können.“ Die Aussicht für November nennt seine Tischnachbarin „trostlos“.

23 Uhr: Sperrstunde. In der Kneipe Zum Haltepunkt spricht Barkeeperin Serap Timann ein Machtwort. „Feierabend!“, ruft sie uns energisch entgegen, als wir um kurz vor 23 Uhr in die Bar kommen, an deren Tresen sechs Männer fortgeschrittenen Alters sitzen. Timann fackelt nicht lange: „So Leute, austrinken, raus!“, ordnet sie an. „Ich muss jetzt alle rausschmeißen.“ Einer ihrer Stammgäste ist Torsten Scheel. Er kommt mehrmals pro Woche hierher. Weshalb? „Ich bin Single“, sagt er knapp. „Bisschen Gesellschaft.“ Dann trinkt er seinen Fernet Branca aus und geht nach Hause.

Draußen am Eck ist noch einiges los. Um kurz nach 23 Uhr wird die Polizei aktiv. Sechs Beamte gehen an der Sielwall-Kreuzung von Ecke zu Ecke und sprechen diejenigen an, die noch in Gruppen zusammenstehen. Der Regen wird stärker.

Nebenan beim Bermuda-Dreieck räumen zwei Männer inmitten des Schauers die Bänke weg. Ajabnoor Khan, der sonst in der Chinchilla-Bar arbeitet, hat heute im Bermuda ausgeholfen. Er klappt die letzten Tische zusammen. Wie sich das anfühlt? „Ein schlechtes Gefühl“, sagt er. Die Einschnitte seien hart. Er glaubt, dass sich jetzt viele Treffen und Partys ins Private verlagern werden: „Zuhause wird nicht kontrolliert, aber das geht weiter.“ Und er selbst, der auf 450-Euro-Basis beschäftigt ist? „Ich war während des Lockdowns im Frühling arbeitslos, und jetzt bin ich es wieder. Morgen kriege ich meine Kündigung.“

Zur Sache

Jeder achte Minijobber verlor während des ersten Lockdowns im Frühling in Deutschland seinen Job, wie die „Zeit“ berichtet.