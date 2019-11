Beschluss zur Istanbul-Konvention

Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Lisa-Maria Röhling

Die Bürgerschaft will ein deutliches Zeichen gegen jedwede Gewalt an Frauen setzen: In Anlehnung an die Istanbul-Konvention soll eine Flagge entworfen werden, um vor allem häusliche Gewalt zu thematisieren.