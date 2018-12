So soll das neue Zirkuszelt für Jokes, die Circusschule aussehen, das im Frühling 2019 errichtet werden soll. (Entwurf: Raap Planen und Zelte/Bearbeitung: Jokes)

Jugendliche bekommen in dem als benachteiligt geltenden Ortsteil Huckelriede eine neue Anlaufstelle: Nach fast acht Jahren Planung beginnen am Montag die Bauarbeiten für einen Platz mit Zirkuszelt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wilhelm-Kaisen-Oberschule. Es soll dauerhaft die neue Heimat des Vereins „Jokes – Die Circusschule“ sein. Dieser will besonders denjenigen Kindern und Jugendlichen offene Freizeitangebote machen, die es im Leben schwerer haben als andere. Für das Projekt fließen insgesamt etwa 680 000 Euro Bau- und Planungskosten. Das Geld stammt aus dem Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West sowie aus Haushaltsmitteln der beiden Senatsressorts Bau und Soziales.

Das sind aufgrund von Baukostensteigerungen 160 000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Erst Anfang November hatte die Baudeputation sowie der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft den Ausgleich dieser Mehrkosten bewilligt. Etwa Mitte Mai 2019 können die Arbeiten beendet sein, teilt der Umweltbetrieb Bremen mit, der von der Stadt mit dem Bau beauftragt wurde.

Mehr zum Thema Neues Modell wird ausprobiert Start für Bildungscampus in Huckelriede Links der Weser entsteht auf dem Gelände einer Oberschule eine neue Grundschule - beide Schulen ... mehr »

Im Stadtteil regt sich trotz des Baubeginns Unmut über den Umstand, dass der Verein noch keine Finanzierungszusage für einen Großteil der Jugendarbeit hat, die im Zelt stattfinden soll. Pro Jahr seien etwa 100 000 Euro nötig, um Miete, Nebenkosten, Personal und Planungskosten decken zu können, rechnet Zirkusdirektor Dietmar Hatesuer vor. Das Amt für Soziale Dienste und das Sozialressort haben offenbar bereits eine Absage für das Jahr 2019 erteilt.

Sozialsenatorin soll Geld bereitstellen

Mit drei Briefen haben sich nun unterschiedliche Akteure aus der Neustadt direkt an Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) gewendet. Alle Schriftstücke beinhalten die Kernforderung, die Senatorin möge das benötigte Geld bereitstellen. Von den ohnehin zu knappen Stadtteilmitteln für die offene Jugendarbeit (OJA) könne das zusätzliche Angebot jedenfalls nicht mitfinanziert werden, erklären zudem die übrigen Akteure der Jugendarbeit in der Neustadt sowie Mitglieder des Beirates Neustadt, die die OJA-Mittelverteilung mit verhandeln. Das Projekt in Huckelriede sei aber in jedem Fall begrüßenswert, daher müsse eine andere Geldquelle gefunden werden, so die Forderung.

Mehr zum Thema Schulprojekt zu sozialen Medien Bremer Jugendliche tun etwas gegen Hass im Netz 120 Jugendliche an der Bremer Oberschule im Park haben am Montag kurze Filme gedreht, in denen sie ... mehr »

Das Projekt genieße bei der Sozialsenatorin große Sympathien, teilt Sprecher Bernd Schneider mit. Dennoch könne sie nicht Geld in dieser Höhe an das Projekt geben, sondern „die Haushaltsgesetze legen (...) fest, in welcher Höhe Mittel für die offene Jugendarbeit zur Verfügung stehen“. Es sei zwar bedauerlich, aber „die Sozialsenatorin ist die falsche Adressatin für die Forderungen und Wünsche, weil im laufenden Doppelhaushalt 2018/2019 keinerlei Mittel zur Verfügung stehen“.