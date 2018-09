Die Geschäftsführer Detlef (l.) und Jan Pauls bieten Langzeitapartments in der Nähe der Bremer Universität an. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Urlaub machen in Bremen – wenn Touristen in die Hansestadt kommen, haben sie nicht mehr nur die Möglichkeit ein Hotel zu buchen oder eine Ferienwohnung zu suchen. Zwei neu eröffnete Apartmenthäuser versprechen eine Alternative.

Die Überfluss Apartments, in der Sögestraße 62 bis 64 im Seidenhaus Koopmann, bieten möblierte und mit Dingen des täglichen Bedarfs ausgestattete Räume für 80 Gäste in zentraler Lage an. Das 7Things befindet sich in Horn-Lehe, Nahe des Universums und der Universität. Hier werben die Brüder und Besitzer Detlef und Jan Pauls mit einer Kombination von Hotelservice und Wohngefühl. Dort geht es vor allem um das kurzzeitige Wohnen: „Wenn Leute frisch nach Bremen ziehen und noch nicht wirklich wissen, welcher Stadtteil geeignet ist oder wenn man mal einen Wasserrohrbruch zu Haus hat“, erklärt Jan Pauls „dann seien die Apartments genau das Richtige.“

Es scheint, als sei eine Marktlücke in Bremen gefunden wurden, die nun gefüllt wird. „Bremen hinkt auf der Angebotsseite bisher hinterher“, sagt Katharina Molnar, Überfluss-Projektverantwortliche. In großen Städten wie Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und München gebe es das Konzept bereits und Bremen ziehe jetzt nach, sagt auch Überfluss-Sprecher Daniel Günther.

Die Idee eines Apartmenthauses, das die Schnittstelle zwischen Hotel und Ferienwohnung und kurzzeitigem Zuhause bietet, sei laut Günther, die Antwort der professionellen Branche auf Airbnb. Dort wird quasi genau dieses Konzept aus privater Hand bereits angeboten. Airbnb sorgt damit momentan für viele Diskussionen in der Politik. Denn durch die private Vermietung falle viel Wohnraum in den Städten weg. Für das neue Haus in der Sögestraße sind Touristen eher die kleinere Zielgruppe. Mindestzeitraum zum Mieten der Apartments beträgt 14 Tage und geht aufwärts bis zu sechs Monaten. „Vor allem konzentrieren wir uns auf Geschäftsleute, die nur eine kurze Zeit für ein Projekt in der Stadt sind und nicht in Hotels leben wollen, sondern auch ihre eigene Küche und ein kleines Wohnzimmer haben möchten“, sagt Günther.

Pauls und Pauls haben mit ihrer Lage nah an der Universität und dem Goethe Institut noch andere Zielgruppen im Kopf. „Viel werden die Apartments von Leuten gemietet, die in der Universität arbeiten oder die an Workshops oder Ähnlichem teilnehmen“, sagt Eggert Peters, Sprecher von 7Things. So bestand nach Öffnung im Juli schon ordentlich Bedarf für die Apartments und es gab viele positive Rückmeldungen, sagt Peters. „Die Brüder versuchen, sich an der studentischen Umgebung zu orientieren“, sagt Peters.

Was die Apartments vom privaten Airbnb-Angebot unterscheidet, ist der klassische Hotelservice, den beide Häuser bieten. Es gibt eine Lobby, ein Restaurant, in dem die Gäste essen gehen können, und einen Waschservice. Das Konzept scheint aufzugehen, denn beide Unternehmen planen in die Zukunft und wollen ihre Idee weiter ausbauen.