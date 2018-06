Ausstellungsbetreuer Christian Denkhaus stellt auf dem Schiff eines der Exponate vor. (Christina Kuhaupt)

Werden Maschinen und Computer den Menschen in der zukünftigen Arbeitswelt ersetzen? Globalisierung, Digitalisierung, Vernetzung und Technologien schreiten immer weiter voran und verändern dabei zunehmend die Jobs der Menschen. Wie also wird das Arbeiten in zehn, 20 oder 50 Jahren aussehen? Dieser und weiteren Fragen geht die Ausstellung „Arbeitswelten der Zukunft“ auf der „MS Wissenschaft“ auf den Grund.

Die Ausstellung in dem Schiff soll Raum für Information und Diskussion bieten sowie zum Nachdenken anregen. „Ziel der Ausstellung ist es, vor allem Möglichkeiten der zukünftigen Arbeitswelten aufzuzeigen“, sagt Christian Denkhaus, Ausstellungsbetreuer der „MS Wissenschaft", die am Mittwochabend an der Tiefer angelegt hat.

Insgesamt 26 Stationen

Beim Rundgang durch die Frachträume des schwimmenden Science Centers können die Besucher selbst aktiv werden und verschiedene Exponate ausprobieren. Für Denkhaus ist die Ausstellung, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und Wissenschaft im Dialog realisiert wurde, besonders spannend, weil sie auf einem Schiff stattfindet. „Wir sind mobil, erreichen viele Menschen und die Leute kommen vorbei, weil das Schiff an sich schon interessant ist“, sagt er.

An insgesamt 26 Stationen wird die Zukunft der Arbeitswelt thematisiert. Dabei sind die wissenschaftlichen Inhalte spielerisch und unterhaltsam aufbereitet. Eines der Exponate sind wolkenförmige Sprechblasen, auf denen Wünsche stehen, die mit dem Arbeitsplatz und der Berufswahl zu tun haben. Auf einer der Wolken steht: „Ich will einen sicheren Job“. Zieht der Besucher diese wolkenförmige Scheibe raus, erfährt er, in welchen Berufen es gute Perspektiven gibt.

An einer anderen Station ist der Besucher selbst gefragt: „Wie würdest du gerne die 24 Stunden eines normalen Werktages in deiner Zukunft gestalten?“ ist da die Frage. Außerdem werden Berufe der Zukunft vorgestellt: „Wo sind die Menschen den Maschinen überlegen?“ und „Was passiert, wenn man sich spezialisiert oder weiterbildet?“ sind die Themen, die dort eine Rolle spielen.

Mehr zum Thema Ergebnis einer Umfrage Digitalisierung: Arbeitnehmer fühlen sich schlecht gerüstet Der Einzug von Robotern und künstlicher Intelligenz in Werkshallen und Büros wirft bei vielen ... mehr »

An einer anderen Station sind unterschiedliche Bilder zu sehen, die aufgedeckt werden können. Auf einem der Bilder ist ein Roboter zu sehen. Deckt der Besucher das Bild auf, erfährt er mehr über Roboter „Emma“. Dieser wurde während eines Forschungsprojekts an der Fachhochschule Kiel entworfen. Jetzt gilt der Roboter als „neue Arbeitskollegin“.

Sie wird in Altenheimen eingesetzt und unterhält die Senioren, indem sie Musik spielt, mit ihnen tanzt oder Rätsel löst. In dieser Zeit können die Pflegekräfte andere Aufgaben erledigen. Höhepunkt der Ausstellung ist der „Pong-Tisch“. „Das ist die beliebteste Station hier, vor allem die Kinder freuen sich darüber“, sagt Denkhaus.

Die Idee dieser Station ist es, dass Menschen auch bei der Arbeit an ihre Gesundheit denken sollten. Die Stühle an dem „Spieltisch“ signalisieren, ob man falsch oder richtig sitzt. „Bei einem Arbeitstag von neun Stunden wäre so ein Tisch im Pausenraum eine gute Option, sich mal zu bewegen und dabei Spaß zu haben“, sagt der Austellungsbetreuer.

Zur Sache

"Zukunft der Arbeitswelten" spricht insbesondere Schulklassen, Jugendliche und Familien an. Empfohlen wird der Besuch ab einem Alter von zwölf Jahren. Viele Stationen sind aber auch für jüngere Kinder geeignet. Die Ausstellung kann noch bis zum 24. Juni von 10 bis 19 Uhr kostenfrei besucht werden. Dabei werden täglich um 17 Uhr und am Wochenende zusätzlich um 11 Uhr Führungen angeboten. Das Schiff verfügt über einen barrierefreien Zugang und liegt an der Tiefer 2. Der nächste Halt des Schiffes ist in Bremerhaven. Dort kann die Ausstellung vom 25. bis zum 27. Juni besucht werden.