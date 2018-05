Beim Tag der offenen Tür des Bremer Vereins für Luftfahrt wird auch zu erfahren sein, dass auf den Rollstuhl angewiesene Piloten wie Jens Kluge ebenfalls ein Ultraleichtflugzeug steuern können. Das Fluggerät kann mit wenigen Griffen auf Handbedienung umgerüstet werden. (Scheil)

Wie wird man Segelflieger? Was kostet die Ausbildung für den Privatpilotenschein? Welche Vorteile hat der Ultraleichtflug? Viel über das Fliegen und Fliegenlernen erfahren die Besucher des Tages der offenen Tür am Sonnabend, 26. Mai, von 13 bis 18 Uhr beim Bremer Verein für Luftfahrt (BVL) am Rande des Hans-Koschnick-Airports. Der Schnuppertag mit allen Informationen über den Weg in ein Flugzeugcockpit bietet auch eine Ausstellung über die Geschichte des Vereins und der Luftfahrt in Bremen. Der Eintritt ist frei, jedoch ist wegen der hohen Sicherheitsanforderungen eine Anmeldung per E-Mail an kontakt@bvl.aero erforderlich.

In und an seinem Fliegerturm in der Henrich-Focke-Straße 2 präsentiert der BVL in einer Ausstellung seine über hundertjährige Geschichte und erinnert an Bremer Flugpioniere. Am Turm startet außerdem ein kostenloser Kleinbus-Shuttleservice zum sogenannten GAT (General Aviation Terminal) in der Hanna-Kunath-Straße, wo der BVL die vereinseigene Flugschule sowie seine Motorflugzeuge, zwei Ultraleichtflugzeuge und ein Segelflugzeug vorstellt. Sollten die Wetterbedingungen stimmen, wird ein Segelflugzeug zwischen 13 und 14 Uhr eine Runde um den Platz drehen und landen.

Wegen der Sicherheitsvorgaben sind die Flugzeug-Besichtigungen beim GAT nur in geführten Gruppen möglich. Auch verschiedene Kurzvorträge unter anderem über die Pilotenausbildung, Fliegen aus gesundheitlicher Sicht und die Bremer Luftfahrtgeschichte stehen auf dem Programm.

Der BVL zählt derzeit rund 340 Mitglieder, davon 140 in der Motorflugabteilung, 120 bei den Ultraleichtfliegern mit ihrem Standort in Rotenburg/Wümme und 80 Segelflieger, die in Osterholz-Scharmbeck abheben, weil ein Hobbysegelflugbetrieb beim Flughafen Bremen aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich ist.