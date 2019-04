Wie die Polizei am Samstag schlug der 51-Jährige die Haustürscheibe einer Doppelhaushälfte in der Rockwinkeler Landstraße ein und gelangte so in das Gebäude. Er schnappte sich mehrere Qualitätsschaumweine und flüchtete zu Fuß. Ein Nachbar alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Einbrecher stellen und mit zur Wache nehmen. Gegen den 51 Jahre alten Bremer wird nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahl ermittelt. (dpa)