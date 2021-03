Die Polizei hofft auf Hinweise, um die Einbrüche in eine Kirche und eine Friedhofskapelle am vergangenen Wochenende aufklären zu können. (Symbolbild). (Friso Gentsch/dpa)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Kirche in Grolland und eine Friedhofskapelle in Woltmershausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher in der Zeit zwischen Freitagmittag und Sonntagvormittag ein Fenster des Kirchengebäudes an der Straße Am Vorfeld in Grolland auf. Aus einer Geldkassette entwendeten sie Spendengelder.

Der Einbruch in die Friedhofskapelle an der Woltmershauser Straße ereignete sich in der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagmorgen. Die Täter drangen auch hier durch ein Fenster in die Kapelle ein. Ihre Beute: Reinigungsmittel sowie Kerzenständer.

In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.