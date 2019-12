Symbolbild (dpa)

Eine Einsatzstreife der Bremer Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen Einbruch in einem Bekleidungsgeschäft in der Knochenhauerstraße entdeckt. Die unbekannten Einbrecher hatten dort mehrere hochwertige Jacken gestohlen. Durch die Mithilfe einer aufmerksamen Zeugin konnten die Beamten die mutmaßlichen Einbrecher stellen. Die Frau gab telefonisch Hinweise auf eine Personengruppe, die im Bereich Am Dobben vermeintliches Diebesgut anbot. Die Polizei stellte vor Ort drei Frauen und sechs Männer im Alter von 29 bis 57 Jahre fest. In einer Mülltonne fanden die Einsatzkräfte mehrere neuwertige Jacken mit Preisetiketten, die vermutlich aus dem Einbruch in der Knochenhauerstraße stammen.

Wer in der Nacht zu Sonntag auffällige Beobachtungen im Bereich der Knochenhauerstraße gemacht oder weitere Hinweise zum Jackenverkauf im Bereich Am Dobben geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0421 - 362-3888 melden. (haf)