Einbrecher-Trio in der Bahnhofsvorstadt auf frischer Tat gefasst

Am Mittwochabend konnten Polizisten drei Einbrecher in der Bahnhofsvorstadt in Bremen auf frischer Tat fassen. Eine aufmerksame Zeugin hatte verdächtige Geräusche gehört und die Polizei alarmiert.