Sobald der Wirtschaftsmotor stottert, sinken auch die Gewerbesteuereinnahmen. In Bremen bekommt das jetzt der Finanzsenator zu spüren. (CARMEN JASPERSEN)

Die schlechten Nachrichten waren erwartet worden, und sie erschweren die Arbeit am Bremer Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre: Die öffentliche Hand wird 2020 und 2021 in Bremen deutlich weniger einnehmen, als bisher prognostiziert. Das ergibt sich aus der aktuellen Steuerschätzung für das kleinste Bundesland und seine beiden Kommunen Bremen und Bremerhaven. Demnach sorgt insbesondere ein Einbruch bei der Gewerbesteuer für Mindereinnahmen. Während das Land Bremen 2020 und 2021 noch mit einem leichten Plus von vier beziehungsweise fünf Millionen Euro rechnen kann, sieht es bei der Stadtgemeinde Bremen deutlich schlechter aus. Zwischen sechs und acht Prozent wird demnach das Aufkommen bei der Gewerbesteuer mittelfristig zurückgehen, was für Bremen 2020 voraussichtlich 40 Millionen Euro weniger Einnahmen aus dieser wichtigen Quelle gegenüber der Mai-Schätzung bedeutet und sogar 45 Millionen Euro weniger im Folgejahr. Für Bremerhaven ergibt sich ein ähnliches Bild.

Ab dem kommenden Jahr muss Bremen die sogenannte Schuldenbremse einhalten, darf also im Prinzip keine neuen Kredite aufnehmen. Das voraussichtliche Einnahmeminus wird also zulasten geplanter Ausgaben gehen. Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) sieht das nüchtern. Im Zuge der laufenden Haushaltsberatungen müsse man sich „mit diesen Verschlechterungen auseinandersetzen und eine Lösung finden“, so sein kurzer Kommentar.