Unbekannte drangen in das Büro der Bremer SPD ein. (Michael Kappeler/dpa)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind nach Polizeiangaben Unbekannte in das Büro der SPD in Bremen eingebrochen. Die Täter drangen in das Gebäude an der Wachtstraße in der Innenstadt ein und hebelten Bürotüren der Bürgerschaftsfraktion auf. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen nach Wertsachen und entkamen daraufhin unerkannt.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 entgegen.