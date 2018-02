Bremen-Mitte

Einbruch in Jugendherberge: Diebe stehlen Kind sein Hörgerät

Am Freitag sind Unbekannte in zwei Zimmer der Jugendherberge in der Kalkstraße eingebrochen und haben diverse Gegenstände geklaut - darunter das Hörgerät eines Zehnjährigen.