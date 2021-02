Die Polizei meldet einen Einbruch in die Impfstation eines Krankenhauses in Bremen-Osterholz und hofft auf Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen (Symbolbild). (Friso Gentsch/dpa)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen in die Impfstation eines Krankenhauses in Osterholz eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Mitarbeiterin der Klinik an der Züricher Straße gegen 6.45 Uhr am Samstagmorgen, dass in mehreren Räumen Türen aufgehebelt und Schränke durchsucht worden waren. Die Räume dienten unter anderem zur Impfung gegen das Corona-Virus. Die Einbrecher entkamen ohne Beute.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer in der Züricher Straße oder der näheren Umgebung etwas Ungewöhnliches beobachtet hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter Telefon 0421 362-3888 entgegen.