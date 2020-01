Hier ist es ein Schraubenzieher, aber manchmal reicht Einbrechern auch ein simpler Draht, um ins Gebäude zu kommen. (Rumpenhorst/DPA)

Die Einbrecher kamen durch die Terrassentür. Weder das einbruchsichere Glas noch die an sich soliden Türen und Fenster konnten die Täter davon abhalten. Und auch nicht die Alarmanlage, die sofort laut aufheulte. Um ins Haus zu gelangen, reichte ein Draht, geschoben durch die Silikonnaht eines Fensters. Viel Zeit hatten die Täter nicht, aber genug, um Schlafzimmer und Ankleideraum zu durchsuchen, erzählt ein Einbruchsopfer. Als Sicherheitsfirma und Polizei eintrafen, waren die Einbrecher mit ihrer Beute – Schmuck und Bargeld – schon wieder verschwunden.

Geschehen ist dies vor kurzem in der Wachmannstraße in Schwachhausen. Und es war nicht der einzige Einbruch dort, in mehrere andere Häuser in der Nachbarschaft sei ebenfalls eingebrochen worden, berichtet die Betroffene. Ein Blick auf das Einbruchsradar der Polizei bestätigt dies. Auf ihrer Homepage stellt die Polizei auf einer Bremen-Karte die angezeigten Einbrüche der letzten 14 Tage farblich dar. In unterschiedlichen Schattierungen: Hell bedeutet ein einzelner Einbruch, dunkel „vier oder mehr“. Über dem Wachmannstraßen-Quartier liegt derzeit ein großes dunkelbraunes Quadrat – neun Einbrüche hat es dort innerhalb kürzester Zeit gegeben.

Alarmanlage schreckte nicht ab

Schon Ende vergangenen Jahres gab es in Schwachhausen und Oberneuland eine Serie von Einbrüchen. Zur Frage, ob die im Zusammenhang mit den aktuellen Einbrüchen stehen, äußert sich die Polizei aus einsatztaktischen Gründen ebenso wenig, wie zum aktuellen Stand der Ermittlungen. Bestätigt werden aber die Aussagen der Betroffenen. Tatsächlich verzeichne man aktuell in Schwachhausen „eine weitere Häufung von Wohnungseinbruchdiebstählen“, sagt Polizeisprecher Bastian Demann. Nach dem Anstieg im November und Dezember setzte die Polizei eine spezielle Ermittlungsgruppe ein. Vor Ort waren seither verstärkt uniformierte und zivile Kräfte im Einsatz. Diese Maßnahmen seien nun noch einmal ausgeweitet worden, so Demann.

Doch augenscheinlich hielt das die Täter bislang nicht von weiteren Einbrüchen ab. Klar scheint, dass es sich dabei um professionelle Einbrecher handelt und nicht etwa um die in Bremen ebenfalls weit verbreitete Beschaffungskriminalität. Dafür spricht das zielgerichtete, schnelle und nervenstarke Vorgehen der Täter. „Unsere Alarmanlage ist wirklich laut, aber sie sind trotzdem ins Haus rein“, berichtet eines der Opfer. Bei einem der Einbrüche in der Nachbarschaft sei der Bewohner sogar im Haus gewesen. „Aber nicht einmal das hat die Einbrecher abgehalten.“

Nach Schilderung der Betroffenen reichte den Tätern eine Viertelstunde für ihren Beutezug durchs Haus. Dann waren die durch die Alarmanlage eingeschaltete Sicherheitsfirma und die Polizei vor Ort. Dass die Polizei nicht schneller in der Wachmannstraße war, hängt mit dem Alarmsystem zusammen. In der Regel lassen Privatpersonen oder Gewerbetreibende ihre Alarmanlage bei einer privaten Wach- und Schließgesellschaft aufschalten, erklärt hierzu Ina Werner aus der Pressestelle der Polizei. Sobald die Anlage anschlägt, führt diese Firma eine technische und/oder personelle Vorprüfung durch. Entweder kommt ein Mitarbeiter am Ort des Geschehens vorbei und schaut nach Hinweisen auf einen Einbruch, wie etwa eine aufgebrochene Tür oder eine eingeschlagene Scheibe. Oder die Firma prüft mithilfe einer im Objekt installierten Kamera, ob Einbrecher am Werk sind.

Polizei kommt erst nach Hinweis auf Einbruch

Diese Vorprüfung ist Aufgabe der Wach- und Schließgesellschaften, dafür werden sie von den Besitzern der Alarmanlagen bezahlt. Zu welchem Zeitpunkt die Sicherheitsfirma dann die Polizei einschaltet, unmittelbar nach Auslösung des Alarms oder erst nach der beschriebenen Vorprüfung, liegt allein in ihrem Ermessen. Die Polizei rückt erst dann aus, wenn Hinweise vorliegen, die einen Einbruch oder eine andere Straftat als wahrscheinlich erscheinen lassen, erläutert Werner. Ab diesem Zeitpunkt gilt der übliche Zeitrahmen für Notrufeinsätze der Kategorie 1 – die Polizei ist in maximal acht Minuten vor Ort.

Grundsätzlich ist es für Bürger in Bremen aber auch möglich, ihre Alarmanlage direkt bei der Polizei auflaufen zu lassen. Hierzu müssen jedoch besondere Anforderungen in technischer Hinsicht, bezüglich der Übertragungswege und der Wartungsintervalle erfüllt werden, betont Werner. Die bei der Polizei aufgeschalteten Alarmanlagen wiesen deshalb in der Regel eine deutlich höhere Qualität auf als die der privaten Sicherheitsfirmen. „So werden Fehlalarme und damit einhergehende Kostenrechnungen sowie die unnötige Bindung von Polizeikräften vermieden.“

Über die Höhe der Kosten für diese Variante konnte die Polizei keine Angaben machen. Sie hänge von einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem von der Größe des zu überwachenden Objektes. Die Polizei selbst erhebt aber außer bei Fehlalarmen keine Gebühren. Doch allein die Leitungsmiete bei einem zertifizierten Anbieter schlägt laut Polizei mit bis zu 200 Euro im Monat zu Buche.