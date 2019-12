Wegen einer Einbruchsserie in Schwachhausen setzt die Polizei eine spezielle Ermittlungsgruppe ein. (Friso Gentsch)

In Schwachhausen und Oberneuland hat es in den letzten Wochen über ein Dutzend Einbrüche gegeben. Zuletzt aber auch die Festnahme von drei Männern, die auf frischer Tat bei einem Einbruch erwischt wurden. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Trio nicht um die Serieneinbrecher handelt.

„Aufgrund der begangenen Taten muss von professionellen Tätern ausgegangen werden, die in Gruppen die Taten begehen“, bestätigt Polizeisprecherin Franka Haedke die Anfrage des WESER-KURIER nach einer Einbruchsserie im Nordosten Bremens. Es gebe Hinweise, dass die Objekte zunächst ausspioniert wurden, bis es zu einem Einbruch oder dem Versuch eines Einbruchs kam. „Dies sind dann zum Beispiel Personen, die nicht in die Gegend gehören, auffällig lange vor Objekten verweilen und/oder von diesen Fotos machen.“ Werden diese Personen angesprochen, würden sie unter Angabe verschiedenster Gründe schnell die Örtlichkeit verlassen, so Haedke.

Polizei setzt auf uniformierte und zivile Kräfte

Erbeutet wurden bei den Diebstählen Schmuck, Bargeld oder auch ganze Tresore. „Wir haben mit einer speziellen Ermittlungsgruppe auf den Fallzahlenanstieg reagiert und ihre Ermittlungs- und Streifentätigkeiten verstärkt“, berichtet die Polizeisprecherin. „Dabei sind sowohl zivile als auch uniformierte Kräfte im Einsatz.“ Weiterführende Angaben macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Einen Erfolg konnte sie vor kurzem in Oberneuland bereits verbuchen. Dort erwischten Zivilkräfte abends in der Straße Rehsprung drei Einbrecher auf frischer Tat. Die Polizisten hatten zunächst verdächtige Geräusche gehört. Kurze Zeit später beobachteten sie dann drei Verdächtige, die von einem Hausgrundstück flüchteten und mit einem Auto davonfahren wollten. Das Trio wurde noch im Wagen sitzend gestellt. Wie sich zeigen sollte, hatten sie ein Fenster des Wohnhauses mit einem Gullideckel eingeschlagen und sich so Zutritt ins Haus verschafft. Anschließend durchsuchten die Einbrecher Räume und Schubladen.

Fünf Festnahmen

Die 28, 36 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Ein Zusammenhang mit der Einbruchsserie konnte nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht festgestellt werden. Das Trio hatte Betäubungsmittel bei sich und kam aus einem Haus, in dem bekanntermaßen mit Drogen gehandelt werde, erläuterte Frank Passade, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Auch die Vorgehensweise der Täter – Gullideckel durchs Fenster – habe von Anfang an nicht auf eine professionelle Einbrecherbande gedeutet. Nach der wird nun weiter gesucht. Es gebe noch keine Verdächtigen, so Passade zum Stand der Dinge. „Es wird weiter ermittelt.“

Erfolgreich war die Polizei dagegen in der vergangenen Woche auch in Hemelingen und in Findorff, wo insgesamt fünf Einbrecher festgenommen werden konnten. Nach Angaben der Polizei hatten sich drei der Täter Zutritt auf das Gelände eines Paketzentrums im Hemelinger Ortsteil Mahndorf verschafft. Hier waren sie in das Gebäude eingestiegen und gerade dabei, Pakete nach draußen zu schleppen, als sie von Zeugen entdeckt wurden. Das Trio ergriff die Flucht, Einsatzkräfte der Polizei stellten wenig später aber noch in Tatortnähe einen der mutmaßlichen Täter, einen 23 Jahre alten Mann. Auf seinem Fluchtweg fanden die Polizisten diverse Diebesbeute. Nach weiteren Ermittlungen wurden auch seine beiden 36-jährigen vermutlichen Komplizen geschnappt.

In derselben Nacht meldeten gegen 3.30 Uhr Anwohner der Kissinger Straße in Findorff verdächtige Personen, die mit Taschenlampen Fenster ausleuchteten. Einsatzkräfte der Polizei entdeckten einen aufgebrochenen Keller und stellten zwei 22 und 27 Jahre alte Verdächtige auf der Flucht. Beim 27-Jährigen, der an seinem Geburtstag auf Einbruchstour war, wurden diverse Einbruchswerkzeuge gefunden.

„Eine funktionierende Nachbarschaft und aufmerksame Zeugen sind ein wirkungsvoller und kostengünstiger Einbruchschutz“, betont die Polizei in diesem Zusammenhang. Und bittet die Bürger um Unterstützung: „Rufen Sie über 110 die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen, Alarmanlagen oder Hilferufe wahrnehmen.“

Zur Sache

Einbruchsradar wieder online

Seit November veröffentlicht die Polizei unter www.polizei.bremen.de Bremen wieder ihr Einbruchsradar, eine Karte, die zeigt, wo in den letzten zwei Wochen eingebrochen wurde. Das Präventionsprojekt soll die Bürger für dieses Thema sensibilisieren und darüber informieren, wo sie besonders aufmerksam sein sollten.