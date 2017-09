Der Volksentscheid hat ergeben: Bremen bleibt das einzige Bundesland, in dem alle vier Jahre gewählt wird. (dpa)

Die Entscheidung ist knapp ausgefallen: Fast 171.000 Bremer stimmten gegen die Verlängerung der Wahlperiode von vier auf fünf Jahre, gut 160.000 sprachen sich dafür aus. Damit bleibt Bremen seinem Ruf als ein Käuzchen unter den Bundesländern treu. Das ist gut so und angemessen: Bremen ist speziell, muss besonders sein und eigene Wege finden – als kleinstes Land, als Zwei-Städte-Staat, als Doppel-Großstadt ohne Hinterland. Der Verweis auf „alle anderen“ – in diesem Falle Bundesländer –, mit dem der Mensch meist schon im Kindesalter den eigenen Willen gegen den anderer durchzuboxen versucht, zieht eben nicht immer. Hier zog er nicht.

Das mag auch daran liegen, dass in politischen Debatten derartige Vergleiche oft ganz nach Gusto herangezogen werden: Ist Bremen teurer, langsamer, ineffizienter als anderswo, heißt es, der Vergleich hinke. Wer einen kleinen Stadtstaat an einem enormen Flächenland messe, vergleiche Äpfel mit Birnen. Wie viel hat also ein Ganztagsparlament in einem großen Flächenland wie Bayern, wo Abgeordnete zig Kilometer zwischen Heimat und Landtag pendeln, mit einem Halbtagsparlament wie Bremen gemein, wo die größte Distanz zum heimischen Wahlkreis rund 65 Kilometer beträgt?

Die meisten Länder änderten das Gesetz ohne Volksentscheid

Der Vergleich mit allen anderen Bundesländer hinkt jedoch ebenfalls aus einem anderen Grund gewaltig: In den meisten Ländern – außer in Bayern und in Hessen – stimmten nicht etwa die Wähler über die Verlängerung der Wahlperiode auf fünf Jahre ab, sondern das Parlament genehmigte sich selbst eine längere Amtszeit. In Bayern und Hessen musste das Votum der Bürger obendrein zwangsläufig eingeholt werden; in beiden Ländern kann die Verfassung nur mit einer Volksabstimmung reformiert werden.

In Bremen wäre der Weg durch die parlamentarischen Instanzen möglich gewesen, doch dazu fehlte der Mumm oder die Überzeugung. Auch innerhalb der Parteien war man sich uneins über die Verlängerung, allein die Linken bekannten sich eindeutig und geschlossen gegen eine fünfjährige Legislaturperiode. Als wäre den Befürwortern ihr Vorstoß selbst unangenehm, warben sie nicht offensiv für eine längere Wahlperiode. Es schien fast, als ob dem Thema mit allergrößter Mühe möglichst wenig Aufmerksamkeit beigemessen wurde. Die Abstimmung verlief sang- und klanglos, ein Nebenprodukt der Bundestagswahl. Es gibt Gewinner, dazu zählt der Verein „Mehr Demokratie“, der für die bisherige Regelung eintrat. Verlierer gibt es hingegen nicht, weil sich niemand mehr findet, der mit Feuereifer dafür war. Man könnte im Nachhinein fast meinen, der Vorstoß wäre nichts gewesen als eine kleine parlamentarische Flause, die doch gar nicht so furchtbar ernst gemeint war.

Die Demokratie geht an diesem Volksentscheid nicht zugrunde

Gewiss ist Werben in eigener Sache anfällig für üble Nachrede, vor allem in einem Metier, das – teils zu Recht, teils zu Unrecht – ohnehin kein sonderlich hohes Ansehen genießt. Dass eine ausgedehntere Legislaturperiode im Sinne der handelnden Akteure sein muss – ob Abgeordnete, Fraktionsmitarbeiter, Senatoren oder politische Beamte –, ist weder ein Geheimnis, noch kann man es ihnen krummnehmen. Jeder Angestellte mit einem befristeten Vertrag kann das nachvollziehen, obgleich eine Vier-Jahres-Vereinbarung mit Konditionen, wie sie Abgeordnete genießen, in der realen Arbeitswelt wohl eher Ausnahme als Regel ist.

Angesichts der tosenden Stille aufseiten der Befürworter ist das knappe Ergebnis erstaunlich. Knüpfte sich an ein Ja zur verlängerten Wahlperiode tatsächlich die Hoffnung, dass sich damit auch die „sachorientierte politische Arbeit“ verlängert und mithin verbessert? Oder ist der freiwillige Verzicht auf das Maximum an Urnengängen ein Ausdruck von Politik- oder auch Entscheidungsmüdigkeit? Reichte womöglich der Blick über Tellerrand und Landesgrenzen, wo andere aufrechte Demokraten offenkundig schadlos ertragen können, nur alle fünf Jahre über die Zusammensetzung ihres Landtags zu entscheiden?

Selbstverständlich geht an der Entscheidung über einen Abstand von vier und fünf Jahren zwischen Landtagswahlen die Demokratie nicht zugrunde. Optimisten sehen die Großzügigkeit, mit der fast die Hälfte der Wähler auf Einfluss zu verzichten bereit war, vermutlich als Beweis für eine stabile, unerschütterliche Demokratie. Pessimisten werden darin eher einen bedenklichen Abnutzungseffekt erkennen. Und Realisten? Die schauen sich die Beteiligung bei der nächsten Bürgerschaftswahl an.