Kirstin Grube steht vor der Kamera. Aber auch hinter der Kamera sind Frauen aktiv: Sie kümmern sich um Ton, Aufnahme oder führen Regie. (Christina Kuhaupt)

Geschichtenerzähler werden – das können Bremerinnen und Bremer in Huckelriede durch das Film- und Frauenprojekt Tessa. Protagonisten zu finden, sei jedoch nicht ganz einfach, sagt Marion Touray, die das Projekt für den Beschäftigungsträger Bras leitet. „Wir versuchen immer wieder, Menschen über Aufrufe zu gewinnen“, sagt sie.

Dabei gelten Menschen, die von Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen sind, als ideale Darsteller, um Anderen in ähnlichen Situationen Mut zu machen. Die Filme zeigen Beispiele, wie sich Menschen von Diskriminierung und Ausgrenzung befreit und ein neues Leben aufgebaut haben. „Ganz so, wie man das in großen Verfilmungen sieht – nur dass wir eben zeigen, dass so etwas auch wirklich möglich ist“, sagt Touray.

Die Projektleiterin ist überzeugt: „Jeder ist schon einmal in irgendeiner Form diskriminiert worden.“ Das gelte nicht nur für Frauen. Die einzige Ausnahme sei der weiße, heterosexuelle Mann im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Mit dem Namen des Filmprojektes soll dem entgegengewirkt werden. Tessa ist eine Amazone und ein Symbol für Selbstbewusstsein und Kampfgeist.

Mehr zum Thema Day of Caring in Bremen Wie Unternehmen vom freiwilligen Engagement profitieren Einige Bremer Unternehmen stellen ihre Mitarbeiter einen Tag lang frei, damit diese sich ... mehr »

„Ihre Aufgabe ist es, zu kämpfen und sich einzusetzen, um ihre Wünsche und Ziele zu verwirklichen“, sagt Touray. Menschen in schwierigen Lebenssituationen Mut zu machen, ihnen ein Vorbild an die Seite zu stellen, wie die Amazone, das ist das Ziel des Filmprojektes. Was vor sieben Jahren in Huckelriede als Theaterprojekt begann, entwickelte sich in den Folgejahren zu einem Filmprojekt.

Mit Kreativität und Offenheit für außergewöhnliche Lösungen wirbt der Verein Bras für sein Angebot, das sich an arbeitslose Frauen richtet. Angaben der Leiterin zufolge nehmen derzeit elf Frauen an dem Filmprojekt teil. „Wir arbeiten in kleinen Teams und jede hat ihren Aufgabenbereich entweder hinter der Kamera, beim Schnitt, in der Moderation, als Regisseurin oder in der Technik“, erklärt Touray. Klischees gebe es bei ihrer Arbeit keine.

„Nicht nur Männer können mit Technik umgehen. Frauen lernen hier von Frauen und können sich ebenso gut die Technik gegenseitig erklären“, ist Touray überzeugt. Das Projekt ist vom Jobcenter finanziert, die Teilnehmer erhalten 1,40 Euro pro Stunde. Auch zwei Geflüchtete aus Syrien nehmen teil. Bemerkenswert findet Touray deren sprachlichen Fortschritte und führt diese auf das heimische Umfeld der Gruppe zurück, die nach ihren Angaben geprägt ist von Akzeptanz, Solidarität und gegenseitigem Interesse.

Eine neue Produktion

Bei ihrer Arbeit lernen die Frauen nicht nur die Technik bei der Filmproduktion kennen, sondern beschäftigen sich auch mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Probleme zu benennen ist dabei von besonderer Bedeutung. Für Birgit Werhahn ist das Projekt eine Bereicherung. Wie die Protagonisten in den Filmen hat auch sie ein Erfolgserlebnis hinter sich.

Als großer Fußball-Fan darf sie natürlich kein Werder-Spiel verpassen. Doch als das Geld fehlte, konnte sie ihre Mannschaft nicht nach Berlin begleiten. „Mein Vater hat mir Mut gemacht, mir eine Arbeit zu suchen, um mir die Reise zu finanzieren“, sagt sie. Daraus ist schließlich ein eigener kleiner Film entstanden. „Es ist schön zu sehen, dass man sich auch von außen Hilfe holen kann“, sagt Werhahn.

Zur Zeit arbeiten die Frauen an einer neuen Produktion, deren Arbeitstitel „Frau B.“ lautet. Der Film beschreibt das Leben einer Frau mit psychischen Störungen, die nun eine Ausbildung zur Zahntechnikerin absolviert. Im Fokus steht dabei die Unterstützung, die die Protagonistin im Laufe der Geschichte erhält.

Mehr zum Thema Ergebnis einer Studie Juristisches Staatsexamen: Frauen werden benachteiligt Gleichbehandlung zwischen Frauen und Männern bei der Bewertung einer Prüfung sollte in der ... mehr »

„Stehe zu dir selbst, gehe deinen Weg, folge deinen Idealen, sei du selbst“, fasst Touray das Kernanliegen der Filme zusammen. Menschen würden zu oft auf ihre Defizite und Mängel reduziert. Doch damit soll nun Schluss sein. Die Menschen sollen Diskriminierungen hinterfragen und sich die Auswirkungen von Mobbing vor Augen führen.

Sich auszukennen, um den Handlungsbedarf zu sehen und sich selbst für dieses Thema zu sensibilisieren ist ein weiteres Hauptanliegen des Projektes. Betroffenen wird eine Stimme gegeben. Doch der Aufwand bleibt umsonst, wenn die Filme von niemandem gesehen werden. Das liegt zum Teil auch an der Öffentlichkeitsarbeit. Denn an der hapert es ein wenig. Neben Tessa leitet Touray noch drei weitere Projekte.

„Die Öffentlichkeitsarbeit fällt dabei unter den Tisch“, beklagt sie. Problematisch zeigt sich dies besonders wenn es darum geht, neue Protagonisten für die Filme anzuheuern. „Wir haben auf Youtube immer etwas über hundert Klicks“, sagt Touray. Trotzdem ist das Projekt erfolgreich, nicht zuletzt aufgrund der Kompetenzen, die die Teilnehmerinnen bei der Arbeit erwerben. Aber auch durch die Möglichkeit, sich gegenseitig durch die Arbeit zu motivieren. „Denn Tessa lebt durch die Vielfalt der unterschiedlichen weiblichen Charaktere“, sagt Touray.