Die Grimmwelt Kassel zeigt eine märchenhafte Multimedia-Installation der Bremer Lichtkünstler von Urbanscreen. (N. Klinger)

Die bremische Künstlergruppe Urbanscreen hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit Märchen, ihren Figuren, Mustern und Symbolen auseinandergesetzt. Das Ergebnis der Arbeit ist von Mittwoch an zu sehen, wenn die Sonderausstellung „Finsterwald“ in der Grimmwelt Kassel eröffnet wird.

Bei der Schau handelt es sich laut Kurator Mirko Zapp um eine multimediale Installation, die die rund 320 Quadratmeter große Ausstellungsfläche in einen „begehbaren Märchenwald“ verwandelt. Ein Spaziergang durch diesen Wald soll die Besucher durch Projektionen nachempfinden lassen, „wie sich die Helden aus Grimms Märchen gefühlt haben“. Die Besucher gehen „auf ihre ganz persönliche, märchenhafte Heldenreise“.

Die Grimmwelt, 2015 eröffnet, ist dem Leben und Wirken der Brüder Grimm gewidmet. Die multimediale Dauerausstellung dreht sich um die Märchen von Wilhelm und Jacob Grimm sowie um ihr Deutsches Wörterbuch. Zu den Ausstellungstücken zählen die Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen; sie gehören zum Uneso-Weltdokumentenerbe.

Das Ausstellungshaus habe mit der Sonderausstellung Neuland betreten, so Peter Stohler, Geschäftsführer und Programmleiter: „Mit dem ,Finsterwald' realisieren wir zum ersten Mal eine rein digitale Ausstellung. Das gibt uns entsprechende Möglichkeiten: Der Verzicht auf Sprache auf der Ebene der Information ermöglicht ein intuitives Erfahren und eröffnet Zugänge für Besucher jeden Alters, jeder Sprache und jeden Kulturkreises.“

Besondere Zielgruppe

Der Einrichtung liege daran, mit „Finsterwald“ auch eine Zielgruppe anzusprechen, die für Ausstellungen und Museen nicht einfach zu begeistern sei, ergänzt Zapp: junge Menschen im Alter zwischen 15 und 35 Jahren, die oft eine andere visuelle Ästhetik und Bildsprache gewohnt seien.

Die Arbeit für die Grimmwelt in Kassel sei eine Herausforderung für das Urbanscreen-Team gewesen, sagt Geschäftsführer und Produzent Majo Ussat. Es sei nicht die erste Rauminstallation, die die Künstlergruppe konzipierte, doch die technischen Anforderungen seien hoch gewesen. Installiert wurden nach Angaben der Grimmwelt 18 lichtstarke Hochleistungsprojektoren, zahlreiche Lautsprecher; rund 1,5 Kilometer Kabel wurden verlegt.

„Um hauptsächlich aus Schriftzeichen einen ästhetischen und lebendigen Wald wachsen zu lassen, haben wir einen eigenen dynamischen Algorithmus entwickelt, bestehend aus Designelementen, Typografie und sich selbst generierenden Animationen. Für uns war das total spannend“, erläutert Ussat.

„Wir stellen reale Virtualität dar und zeigen, wie man mit Digitalisierung und Mediatisierung im öffentlichen Raum künstlerisch, spielerisch und poetisch umgehen kann.“„Die Ausstellung ist wie ein Wald aufgebaut. Sie besteht aus vier Meter hohen Stelen, durch die man schlendert“, berichtet Ussat.

Inmitten des Waldes befinde sich eine Lichtung, auf die fünf umgebenden Stelen werden Filmsequenzen projiziert, die in Zusammenhang mit Märchen stehen, zu verstehen sind und Empfindungen der Besucher ansprechen.

„Die Lichtung versetzt die Besucher an die Stelle eines Märchenhelden und sie erleben, wie es sich anfühlt, ein solches Abenteuer zu bestehen – allein im Wald, den Elementen ausgeliefert, umgeben von Dunkelheit und unheimlichen Wesen. Selbstverständlich fehlt auch das märchentypische gute Ende nicht“, so Kurator Zapp. Die Urbanscreen GmbH & Co. KG hat in der Vergangenheit international von sich reden gemacht.

In Bremen illuminierten die Künstler das Theater sowie die Handelskammer, die Stadtbibliothek und Gebäude im Viertel. Urbanscreen-Kunstwerke waren in Hamburg und in Berlin, in Sydney und zuletzt in Washington, Atlanta und Indianapolis zu sehen – Arbeiten für das Goethe-Institut Washington.

Eine Vielzahl der Projekte war für Gebäude-Fassaden konzipiert, jedoch auch für Bühnenbilder für das Theater Bremen und andere Multimedia-Installationen innerhalb von Gebäuden wie der Stadtbibliothek in Köln und dem Gasometer in Oberhausen sind die Künstler verantwortlich.

Obgleich das Team um Ussat die Rauminstallationen virtuell mit einem 3D-Modell nachgebaut und mithilfe von Virtual-Reality-Brillen ausprobiert habe, sei der Weg durch den Ausstellungsraum mit den wahren Dimensionen auch für ihn als Produzent eine packende und intensive Erfahrung. „Das verstehe ich unter einem immersiven Erlebnis“, sagt Ussat. Der Besucher tauche ganz in den Märchenwald ab und ein, wo er ganz sich selbst überlassen bleibe.

Selbst wenn das Projekt erzählerischer sei als andere, die Urbanscreen in der Vergangenheit umgesetzt habe – „anders als beispielsweise im Auswandererhaus in Bremerhaven wird hier keine Geschichte erzählt. Die Besucher schlüpfen nicht in eine Rolle“. Vielmehr setze die Ausstellung ganz auf Assoziationen und indivduelle Empfindungen.

Kassel sei nicht gerade nebenan, „aber die spezielle Art der Ausstellung gepaart mit diesem Museum ist eine Reise wert“, so Ussat weiter – nicht nur für Fans von Urbanscreen-Kunstwerken. Wer sich die Produktion komplett ansehen will, muss sich nach Angaben von Mirko Zapp allerdings Zeit nehmen.

Allein das Rendern der Sequenzen habe mehr als 300 Stunden gedauert. Die Produktion starte zwar alle 20 Minuten neu. „Einsteigen kann man aber zu jeder Zeit, die Ausstellung erzählt nonlinear. Wer jede einzelne Szene in Gänze sehen will, muss über drei Stunden Zeit mitbringen.“

Weitere Informationen

Die Sonderschau „Finsterwald – Finde deinen Weg durch den Märchenwald zur magischen Lichtung“ ist bis zum 6. Oktober in der Grimmwelt Kassel (Weinbergstr. 21) zu sehen. Dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, freitags bis 20 Uhr.